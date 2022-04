A peine sortie, l'excellent Redmi Note 11 Pro+ est déjà moins cher

Le Redmi Note 11 Pro+ est un smartphone de gamme intermédiaire mais il a tout pour faire rougir les plus grands. Et ça commence d'entrée par son écran AMOLED de 6,67" affichant du 2400 x 1080 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant s'élever à 120 Hz.

Il est doté d'un processeur octa-core Mediatek Dimensity 920 avec une finesse de gravure de 6nm et une fréquence de base de 2,5 GHz. Le GPU est un ARM Mali-G68 MC4, parfait pour l'affichage des jeux, apps, photos et vidéos. Pour faire tourner tout ça de façon fluide, il y a 6 Go de RAM pour la version 128 Go. Si vous optez pour le modèle avec 256 Go, vous aurez droit à 8 Go de RAM.

D'ailleurs la mémoire, parlons-en. Sur le modèle à 349€ présenté ici, elle est de 128 Go. Mais elle peut être étendue avec une carte microSD dont la taille maximale est de 1024 Go. Maintenant, passons au gros point fort de ce Redmi Note 11 Pro+ : la batterie. Si celle-ci affiche une capacité raisonnable de 4500 mAh (pour une journée, une journée et demi d'autonomie), elle est surtout compatible charge rapide 120W. Dans les faits, il suffit de le brancher 15 minutes pour le faire passer de 0 à 100%.

Enfin, il faut évoquer les excellents capteurs photo à l'arrière de

108 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx ainsi que le capteur frontal de 16 Mpx, idéal pour les selfies.