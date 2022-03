À ce prix, le OnePlus Nord 2 est le meilleur bon plan smartphone du jour !

Le OnePlus Nord 2 est ce smartphone hors série dans la gamme des OnePlus et qui propose en fait une alternative plus qu'intéressante. L'avantage de celui-ci est qu'il est compatible avec les derniers forfaits 5G. Vous pouvez donc profiter des vitesses de téléchargement les plus rapides si vous avez le forfait compatible.

En ce moment sur AliExpress vous pouvez le voir, dans sa version avec 8 Go et 128 Go de mémoire, à 349€. Mais en sortant le petit code promo SDFRP007 de votre chapeau juste avant de payer, vous allez pouvoir faire baisser le prix et pas qu'un peu : il va tomber à seulement 284€ avec livraison gratuite depuis la France, donc rapidement et sans risque de douane.