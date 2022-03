AliExpress casse le prix du Xiaomi Redmi Note 11 à l'occasion de son anniversaire

Pendant qu'AliExpress souffle ses bougies, vous pouvez aller dévaliser les stocks de Xiaomi Redmi Note 11 car ils sont actuellement en promotion. En effet, vous pouvez obtenir une réduction avec le code de réduction SDFRP018. En l'utilisation, vous pouvez par exemple avoir le modèle 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM pour 177€ au lieu de 199€ .

Il s'agit d'un très bon smartphone avec un prix de base très abordable. Il est compatible 4G/4G+ et offre la particularité d'avoir une mémoire interne extensible via une carte microSD. C'est une option qui se fait rare et qui permet de profiter pleinement de ce smartphone même en optant pour la version 64 Go. Ainsi, les apps et jeux iront sur le smartphone pendant que les photos, vidéos et chansons seront sur la carte SD.