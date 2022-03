5 offres high-tech folles à saisir pour l'anniversaire AliExpress

Elle dispose d'un écran LCD de 11" avec un affichage de 2000 x 1200 pixels. Sa mémoire de 64 ou 128 Go peut être étendue avec une carte microSD d'une taille maximum de 256 Go. Le processeur est un Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM pour la version 64 Go et 6 Go/128 Go.

Son autonomie est des plus intéressantes car elle peut tenir 21h d'affilée, donc avec un usage de quelques heures par jour vous pouvez largement l'utiliser pendant 4/5 jours sans problème. Et bien entendu vous pouvez compter sur un capteur photo arrière et frontal pour la visio.