OnePlus 9 : le dernier smartphone 5G de la marque à son prix le plus bas

OnePlus fait fort avec ses smartphones milieu de gamme, et la version 9 est la dernière itération de la marque. Elle est disponible à 439€ chez AliExpress dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire, en Astral Black, Arctic Sky ou Winter Mist. Ou vous pouvez vous le procurer à 489€ dans les mêmes couleurs et avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

Le OnePlus 9 est donc compatible 5G , donc si vous avez un forfait compatible vous allez pouvoir en profiter pleinement. Il tourne avec Android 11 et il est tout à fait prêt pour accueillir la version 12 qui devrait être disponible bientôt, car la beta est d'ores et déjà disponibles.