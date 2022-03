Tout juste dévoilés, les smartphones POCO M4 Pro et X4 Pro 5G à prix choc !

Le M4 Pro est un smartphone plus qu'abordable mais n'en reste pas moins un smartphone affichant de belles caractéristiques et offrant une puissance vraiment convaincante pour son prix. Commençons par l'aspect extérieur avec un très bel écran AMOLED de 6,43" dont la fréquence d'affichage peut être poussée à 90 Hz.

Il est équipé d'un processeur octa-core Helio G96 2,05 GHz accompagné d'un GPU Mali-G57 MC2. En fonction du modèle choisi il dispose soit de 6 Go de RAM avec 128 Go de mémoire, ou 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Sachant que cette dernière peut être étendue via une carte microSD à se procurer séparément.

La batterie de 5000 mAh promet une solide autonomie, avec en plus une compatibilité charge rapide 33 W. Ainsi, votre smartphone passera de 0 à 100% en moins d'une heure.

Côté photo, le smartphone ne démérite pas côté photo avec trois capteurs à l'arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx et un capteur avant de 16 Mpx. Et pour ne rien gâcher, il est certifié IP53.