L'excellent OnePlus 9 chute à moins de 400€ avec ce code promo !

Le OnePlus 9 a été noté 9 dans nos colonnes et ce n'est pas pour rien. Il offre vraiment des possibilités folles compte tenu de son prix. C'est un milieu de gamme qui n'a rien à envier aux cadors du genre et qui tient la dragée haute à certains modèles haut de gamme.

Et ça commence dès l'allumage avec la possibilité de passer l'écran en 120 Hz. Écran qui fait 6,55" et qui propose du Fluid AMOLED. Comme nous l'avons précisé plus haut, il est disponible en deux versions : 128 Go et 256 Go de mémoire. Sachant qu'il n'y a pas d'extension possible via carte microSD. La RAM change aussi en fonction du modèle : soit 8 soit 12 Go.

C'est un smartphone compatible 5G avec un processeur

Snapdragon 888 octa-core qui offre une fréquence de 2,84 GHz. La batterie impressionne sur deux points : tout d'abord l'autonomie, qui peut dépasser la journée et demi sans trop forcer. Et la recharge rapide de 65W qui fait que le smartphone passe de 0 à 100% en seulement 30 minutes.

Enfin, un mot sur l'appareil photo, qui n'est pas en reste : trois capteurs arrière de 48 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx, un capteur avant de 16 Mpx. Vous pouvez filmer en résolution maximum de 8K à 30 images/seconde. De quoi faire rougir d'envie la concurrence.