Le nouveau Xiaomi Poco M4 Pro est déjà disponible pour le Single AliExpress

Dans la version que nous vous proposons ici, le Poco M4 Pro dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Notez bien que plusieurs autres versions sont disponibles à très bon prix sur AliExpress, notamment celle comportant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et le code promo s'applique également.

Le Poco M4 Pro dispose notamment d'un très bel écran Full HD+ de 6,6", avec un très bon taux de rafraichissement de 90 Hz. Smartphone compatible avec la 5G (selon votre forfait et la disponibilité du réseau), il comprend la puce Dimensity 810 de MediaTek, gravée en 6 nm et turbinant à 2,4 Ghz avec ses 8 cœurs, ainsi qu'une RAM de 4 Go.

Réalisez de belles photos grâce au capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP à l'arrière, ainsi que 16 MP pour réussir vos selfies avec le capteur avant. L'autonomie est un autre point fort de ce smartphone, avec une batterie de 5000 mAh vous offrant largement une belle journée d'utilisation, par exemple 16h pour les jeux, et 33h en lecture, voire 179h en écoute musicale, ainsi qu'une compatibilité avec la charge rapide 33W. Votre Poco M4 Pro 5G est ainsi complètement rechargé en moins d'une heure.

Vous disposez enfin de 64 Go de stockage, d'un smartphone design disponible en trois coloris, ainsi que d'une prise jack 3,5mm (de plus en plus rare…). En bref, un excellent produit à un tarif qui l'est tout autant .