Les souris gamer Razer à prix choc à l'occasion de la Semaine Gaming chez AliExpress

Grâce aux switches mécaniques de ses clics, d'un cycle de vie assurée à 10 millions de clics, la Deathadder saura vous apporter un avantage certain dans des jeux compétitifs. Elle dispose de cinq boutons programmables, la rendant aussi polyvalente que sa consœur.

Le tout présenté dans un écrin au choix blanc ou noir, avec son design iconique, notamment grâce au grip sur les deux côtés de sa base. Malheureusement, son facteur de forme ne s'adresse cependant qu'aux droitiers. Elle supporte bien sûr la technologie Razer Chroma RVB, qui vient éclairer le logo de la marque ainsi que la molette, selon vos envies.

Plus robuste que la Viper Mini, elle affiche toutefois des dimensions et un poids idéaux : 96 g pour 12,7 cm de longueur, 6,1 cm de largeur et 4,2 cm de hauteur.