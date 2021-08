Vente flash Xiaomi : les smartphones Redmi Note 10S et Poco X3 Pro à prix choc avec ce code promo exclusi

Le Poco X3 Pro possède un bel écran de 6,67" full HD d'une résolution de 2400x1080 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Côté performance, que vous aimiez visionner du contenu ou encore jouer sur votre smartphone, celui-ci a du répondant grâce à sa puce Snapdragon 860 et 8Go de mémoire RAM. Sa batterie de 5160 mAh est également compatible avec la recharge rapide 33W (100% de recharge en 1h) et vous offre près de 10h d'autonomie en jeu et jusqu'à 18h en visionnage vidéo. Comptez sur les haut-parleurs Surround pour un son optimisé.

Enfin, ses 256Go de stockage sont idoines pour stocker les clichés pris à partir de l'appareil photo disposant d'un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8MP et un macro de 2MP.