OnePlus Nord N100 : 50€ de réduction sur le smartphone OnePlus pour les nouveaux membres

Ainsi, cette réduction de -50€ concerne uniquement les nouveaux comptes créés sur AliExpress. Si vous faites partie de cette catégorie, utilisez ensuite le code suivant au moment de valider votre achat : SDFRAN54. La promotion sera alors appliquée. La livraison à domicile est gratuite en France et sera effectuée dans les 3 jours. Une protection acheteur de 20 jours est également en vigueur pour obtenir un remboursement garanti si vous ne souhaitez pas garder le téléphone.

Maintenant, évoquons les spécificités techniques du OnePlus Nord N100. Celui-ci est composé d'un écran 6,52 pouces avec une définition en 1600 x 720 pixels et un taux de rafraichissement pointant à 90 Hz. La dalle est assez imposante pour vous permettre d'apprécier des vidéos ou de jouer dans d'excellentes conditions. Un processeur Qualcomm Snapdragon 460 est de la partie. Il est épaulé par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go.

Vous pourrez donc lancer plusieurs applications simultanément sans trop de difficultés. Mais puisque nous sommes sur un smartphone d'entrée de gamme, tous les jeux ne pourront hélas fonctionner convenablement.