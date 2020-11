Xiaomi, OnePlus, Huawei : les smartphones à prix cassés pour le Single Day

Il dispose d’un écran de 6,67“ Full HD+ DotDisplay avec une résolution de 2400 x 1080p. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de mémoire vive. Du côté photo, il dispose de quatre capteurs à l’arrière offrant une résolution maximale de 64 Mpixel alors que sa caméra frontale offre une résolution de 16 Mpixel.

Il est compatible Bluetooth 5.0 et Wifi. Sa batterie a une capacité de 5020 mAh et le smartphone dispose de la charge rapide jusqu’à 30 watts. Il pourra également accueillir deux SIM ou une SIM et une carte microSD pour augmenter sa capacité de stockage.