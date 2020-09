French Days : le smartphone Honor 9X 128Go à moins de 125€ avec ce code promo

Le Honor 9X est un smartphone fonctionnant sous Android et qui dispose d’un grand écran de 6,59“ Full HD sans cadre ni capteur photo. La quasi-totalité de la face avant est utilisée par l’écran pour un confort maximal.

Il est animé par un processeur Kirin 710F avec 4 Go de mémoire vive pour être en mesure de jouer aux meilleurs jeux Android et pouvoir utiliser toutes vos applications sans ralentissement.

Et pour stocker vos applis, le Honor 9X est proposé ici par AliExpress en version 128 Go, autant dire qu’il y a de la place. De plus, vous pourrez lui adjoindre une carte mémoire au format microSD jusqu’à 512 Go.

Du côté photo, et vu qu’il n’intègre pas de capteur en haut de son écran comme la plupart des smartphones d’aujourd’hui, Honor à installer un capteur “ Pop-Up » qui ne sort que lorsqu’on lui demande en haut de l’appareil.