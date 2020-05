Bon plan VPN : une solution VPN très complète pour seulement 6€/mois

Pourquoi Clubic recommande la solution IP Vanish ?

De solides performances

Une connexion simultanée sur 10 appareils au maximum

Pas de conservation des logs

De nombreux serveurs

Une interface sobre sous Windows

Un VPN complet à petit prix

Tout le contenu accessible

Ainsi, nous sommes en présence d'un abonnement à IPVanish valable pendant un an. La première année est facturée à 72€, soit 6€/mois. Cela représente une économie de 46% par rapport au prix de base. Vous pourrez même demander un remboursement complet sept jours après la souscription si jamais vous n'êtes pas convaincu. De plus, cette promotion comprend l'accès à un stockage en ligne SugarSync Cloud de 250 Go. Un bon moyen de stocker des données en toute sécurité et sans encombrer vos appareils. Enfin, pour ce qui est du règlement, vous devrez utiliser une carte bancaire ou bien passer par votre compte PayPal.Ce VPN peu connu en France a pourtant tout le nécessaire pour protéger vos données privées et abattre les frontières numériques. IPVanish peut être installé sur des appareils Windows, macOS, Android, iOS et bien plus encore. Vous pourrez surfer sur le web sans laisser de trace puisque l'adresse IP disparaîtra des écrans radars. Votre identité ne sera pas menacée. De plus, la connexion internet sera toujours sécurisée grâce au cryptage avancé mis à votre disposition via ce VPN.Bien entendu, vous pourrez aussi franchir les restrictions d'accès en vigueur sur internet. Par exemple, si du contenu (comme un film sur Netflix) n'est disponible qu'aux États-Unis, vous aurez la possibilité de le visionner sans bouger de votre bureau. En effet, le VPN se connectera directement au serveur adéquat. Enfin, grâce au stockage SugarSync, vous pourrez encrypter tous vos fichiers pour garantir leur sécurité.Bref, IPVanish est un excellent VPN qui se montre largement à la hauteur de toutes les marques bien connues en France. Son rapport qualité-prix est optimal, ce qui vous permettra d'économiser tout en garantissant une sécurité sans faille à vos informations personnelles.