Logitech G502 Hero : l'excellente souris gaming à prix cassé

C'est via le programme « Acheter sur Google » que vous pouvez vous emparer de cette offre. Ensuite, vous pourrez compter sur le site Boulanger qui effectuera la vente ainsi que l'expédition. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite mais des retards sont à prévoir étant donné le nombre important de commandes en cette période particulière. Le retour est possible dans un délai de 15 jours si jamais le produit ne répond pas à vos attentes. Enfin, la garantie service et maintenance est valable pendant deux ans.La souris Logitech G502 Hero est un exemplaire unique pensé pour les compétitions d'e-sport. Il s'agit de la version sans fil qui promet des performances ultra-rapides et fiables sur le long terme. Elle a été éprouvée par de nombreux joueurs professionnels et sa technologie Wireless Lightspeed garantie une rapidité incroyable. De plus, le capteur HERO 16K peut atteindre jusqu'à 16 000 PPP, ce qui, une fois encore, promet une précision et une réactivité optimales.Mais ce n'est pas tout car cette souris conçue par Logitech est également un modèle incontournable en matière d'ergonomie. En effet, elle embarque pas moins de 11 boutons et une molette de défilement ultra-rapide. Le boutons s'activeront à la moindre pression via des ressorts métalliques de bonne facture. Vous pourrez aussi personnaliser les combinaisons de touches pour chaque jeu. Enfin, six poids ajustables sont de la partie, pour définir le poids de la souris à votre guise, et 16,8 millions de couleurs seront à votre disposition grâce à la technologie LIGHTSYNC RVB.Bref, c'est une souris sensationnelle qui a été fabriquée par Logitech. Elle est personnalisable mais également très performante dans tous les domaines. Les joueurs professionnels et les utilisateurs occasionnels auront de quoi être satisfaits.