Soldes : Souris gamer Logitech G903 en promo chez GrosBill

La Logitech G903 en promotion pendant les soldes

Une souris gaming premium

Le modèle de souris gamer G903 Lightspeed Wireless de Logitech voit son prix diminuer chez Grosbill. Celui-ci est actuellement fixé à 89,99 euros, pour un prix barré de 158 euros. Le site propose différentes formule de livraison ou de retrait, uniquement en France métropolitaine. Vous pouvez également vérifier les disponibilités de l'article en magasin.La Logitech G903 Lightspeed est pensée pour les performances. La sensibilité est paramétrable de 200 DPI à 12 000 DPI, la latence est de seulement 1ms et la connexion sans fil de 2,4 Ghz garantit une certaine fiabilité. Un mode filaire est également disponible. Les clics sur bouton sont rapides et précis. Au total, la souris embarque 11 boutons paramétrables pour y associer commandes et macros. Pour ceux qui trouvent la souris trop légère, il est possible d'y insérer un poids de 10g, fourni dans la boîte. Enfin, qui dit gaming dit éclairage RVB. La G903 n'y coupe pas avec 16,8 millions de couleurs et la possibilité de synchroniser avec d'autres accessoires Logitech, notamment les claviers et casques.Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur ici, notre comparatif des meilleures souris gaming contient certainement le produit pour lequel vous aurez un coup de cœur.