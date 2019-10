Souris gamer Logitech MX518 à 29,99€ au lieu de 44,99€

La Logitech MX518 en promotion chez Boulanger

La MX518 nouvelle génération

Une fois n'est pas coutume, c'est Boulanger qui propose le meilleur prix pour la Logitech MX518.La souris Gaming filaire est en effet proposée en promotion et au tarif de 29,99 euros ; soit une remise de 15 euros par rapport à d'autres sites marchands. Il n'y a aucun frais de port supplémentaires si la livraison du produit en magasin Boulanger a été choisie. L'accessoire dispose d'une garantie de 2 ans.Avec 8 boutons programmables, la souris Logitech MX518 nouvelle génération a subi des améliorations par rapport au modèle original. Elle bénéficie notamment d'un capteur Hero pouvant monter jusqu'à 16 000 DPI.Proposée dans un coloris noir/gris, la MX518 de Logitech embarque un taux de rapports USB de 1000 Hz et une mémoire interne intégrée qui permet la sauvegarde de 5 profils d'utilisation différents. D'un poids de 101 grammes, elle mesure 7.3 x 13.1 x 4.3 cm et est compatible pour Mac, Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Enfin, l'accessoire dispose d'une longueur du câble de 2,1 mètres.