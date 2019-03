⚡️ Bon plan : Souris Gaming filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 29,99€ au lieu de 59,99€

C'est logique, c'est Logitech

Facile à manier

Afin de profiter d'une vitesse de suivi optimale, la souris de chez Logitech embarque le moteur Fusion, ce qui en fait un des modèles filaires les plus rapides du marché. Elle affiche un taux de rapport de seulement 1 ms, ce qui est absolument parfait pour une vitesse maximale de mouvements dans les jeux vidéo qui demandent des réflexes. Car oui, cette souris a été pensée pour les joueurs et les longues parties en ligne.Il vous sera très agréable de manier ce périphérique puisqu'il est composé de matériaux légers. Pour toujours plus d'ergonomie, vous pourrez naviguer à travers les 8 boutons programmables comme bon vous semble. Mentionnons aussi le fait qu'il est possible de changer la résolution à la volée via 4 paramètres disponibles.La souris est garantie pendant 3 ans. Amazon propose bien évidemment la livraison gratuite en France métropolitaine.