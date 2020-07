Top 5 des meilleures Smart TV à prix cassés pendant les soldes d'été 2020

Passons du côté de la Fnac pour découvrir la Smart TV 4K Samsung The Serif 43LS01RD 43" à 699,99€ au lieu de 999€, soit 300€ d'économies. Avec son coloris bordeaux et son allure étonnante, elle dispose donc d'un écran de 43 pouces QLED UHD intégrant notamment une fonctionnalité de compensation de mouvements, pour une animation plus fluide.

Ce téléviseur de catégorie énergétique A dispose de 4 ports HDMI et 2 ports USB. Il est capable de délivrer une puissance sonore jusqu'à 40 Watts avec effet Surround Dolby Digital Plus. Enfin, The Serif est compatible avec l'assistant Google.