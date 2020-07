Le HP Notebook 15-db0130nf à un excellent prix avant les Soldes

Ce PC portable signé HP vous propose en premier lieu un large écran de 15,6 pouces, de définition 1366 x 768 pixels. Il vous permet de profiter de vos contenus avec une belle restitution des couleurs et une luminosité suffisante pour regarder films et séries dans les meilleures conditions.

Pour la connectique, HP a choisi l'exhaustivité et a intégré à son appareil deux ports USB 3.0 ainsi qu'un port USB 2, un port Ethernet et un port HDMI pour la projection. La connectivité est complétée par du Wi-Fi AC et une puce Bluetooth. L'ordinateur peut donc lire le contenu de vos clés USB et disques durs, pour compléter le stockage par défaut assuré par un disque dur d'1 To.

Les performances du PC portable sont assurées par 4 Go de RAM et un processeur AMD A4-9125 2,3 GHz quand la partie graphique est soutenue par une puce AMD Radeon R3. La puissance offerte par l'ordinateur n'est pas extraordinaire mais largement suffisante pour ce que promet HP : une vraie fluidité dans la navigation web et l’utilisation des outils bureautiques.