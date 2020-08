Les promos forfaits mobiles RED, Sosh, Free et B&you à saisir pour préparer la rentrée !

Avec l’offre Red by SFR à 14 € par mois pendant 12 mois, vous bénéficier d’un forfait comprenant les appels, les SMS et les MMS en illimités partout en France. Vous disposez également de 80 Go d’Internet.

Au-delà, vous pourrez recharger 1Go pour 2€ dans la limite de 4 recharges maximum. En prime, vous aurez accès à SFR TV pour regarder toutes les chaines TV gratuite et les bouquets SFR TV.

Lors de vos déplacements dans l’Union européenne et dans les DOM, SFR a prévu pour vous 10 Go d’Internet ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. L’avantage du forfait Red by SFR est dans la stabilité de son prix même au-delà de 12 mois tout en profitant du réseau 4G et 4G+ à haut débit.