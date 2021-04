Le PC portable MSI GF65 Thin avec une GeForce RTX 2060 est 100€ moins cher !

Nous partons chez Rue du Commerce pour découvrir cette remise de -10% actuellement en vigueur. Que ce soit à domicile ou en point retrait, la livraison est offerte pour tous les clients. Le paiement en trois ou quatre fois est même possible. Grâce au service Pack reprise, cet ordinateur vous sera repris à hauteur de 80% de son prix initial (ce qui équivaut à 736,02€), si vous décidez de vous en séparer au bout d'un an. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable imaginé par MSI comprend un large écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Les bordures sont extrêmement fines pour permettre une bonne immersion et offrir un encombrement minimal. Le processeur est un Intel Core i5-9300H à 2,4 GHz. Il est accompagné par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour accueillir tous vos fichiers. Attention car le système d'exploitation n'est pas inclus.

Ainsi, ce modèle permet de lancer n'importe quel jeu avec un rendu graphique très détaillé. Il conviendra aux joueurs puisqu'il est capable d'encaisser les longues parties grâce à son système de refroidissement efficace et silencieux.