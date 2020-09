L'excellente Nvidia Shield TV Pro à prix réduit pour les French Days

Commercialisée à la fin du mois d'octobre 2019, la Nvidia Shield TV Pro est une puissante box multimédia dotée de l'interface Android TV 9.0, d'un processeur Tegra X1, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go en SSD, des technologies Dolby Vision 4K HDR et Dolby Atmos, ainsi que du Google Cast.

Par l'intermédiaire du Google Play Store, l'utilisateur pourra ainsi retrouver ses applications de streaming préférées directement sur le téléviseur : Netflix, Molotov, OCS, Disney+, MyCanal, Amazon Video ou encore YouTube.

Compatible avec les assistants vocaux, la Shield TV Pro peut être utilisée grâce à la commande vocale par l'intermédiaire de la télécommande fournie.