Soldes Apple : un iPhone 11 Pro (64 Go) encore moins cher avec ce code promo

C'est via le programme Acheter sur Google que nous avons déniché cette belle promotion. La vente et l'expédition sont effectuées par Boulanger. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre commande pour activer la réduction : PROMOJUILLET8. Cette dernière est valable jusqu'au 31 juillet. Sachez aussi que la livraison à domicile est gratuite et qu'un retour est possible dans un délai de 15 jours. Enfin, une garantie de base valable pendant deux ans est d'actualité.

Rappelons à présent les spécificités techniques de l'iPhone 11 Pro qui dispose d'un écran OLED de 5,8 pouces avec une définition de 2436 x 1125 pixels. La dalle en question est parfaitement calibrée et très agréable à regarder. À l'intérieur du mobile, un processeur conçu par Apple est de la partie, épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Les applications se lanceront rapidement et les jeux vidéo de l'App Store tourneront à fond sur votre téléphone. Il est irréprochable dans ce domaine.