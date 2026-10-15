Avec son écran AMOLED de 3 000 nits, la Huawei Watch GT 7 Pro propose une luminosité à toute épreuve. Pour déjà préparer le retour des journées ensoleillées, direction Amazon où la montre est disponible avec une réduction de 100 euros.
Sortie pour 429,99 euros, la Huawei Watch GT 7 Pro chute à 342,99 euros sur Amazon
Pourquoi choisir la Huawei Watch GT 7 Pro ?
- Pour son design : La Huawei Watch GT 7 Pro se décline en plusieurs coloris, mais c’est la version jaune qui est concernée par cette offre. Malgré cette couleur flashy, la montre reste élégante sans fourmiller d’une multitude de boutons.
- Pour son autonomie : Huawei annonce que sa montre peut tenir 18 jours avec une seule charge. Sur ce critère, elle est l'une des voire la meilleure référence du marché pour ce prix.
- Pour sa polyvalence : La montre présente des modes entraînement dédiés à une multitude de sports comme la course ou le vélo, mais aussi le ski.
Huawei continue sur sa lancée
Sur ses montres connectées, Huawei s'est démarqué avec des montres offrant de solides autonomies. La GT 7 Pro ne fait pas exception à la règle. Mieux encore, Huawei passe un nouveau cap puisque son nouveau modèle tient 18 jours avec une seule charge.
Côté écran, la montre se présente avec une dalle AMOLED de 1,47 pouce et une luminosité mesurée à 3 000 nits. Ainsi, la montre restera lisible même en plein soleil, ce qui plaira aux randonneurs et aux coureurs.
Ainsi, on peut logiquement penser que cette Huawei Watch GT 7 Pro est une montre qui se destine à la pratique sportive. Cependant, elle adopte un design étonnamment sobre contrairement à certains modèles de Garmin qui sont bien plus imposants avec énormément de boutons.
Une simple mise à jour ?
Vous l’aurez compris, Huawei n’a pas révolutionné sa gamme avec la Watch GT 7 Pro. La nouvelle venue se place dans la continuité de la version précédente à tel point qu’il est pertinent de se demander quelles sont les différences entre les deux produits.
Si des améliorations sont notables, la nouvelle montre de Huawei possède les mêmes défauts. D’abord, cela passe par un logiciel toujours trop limité avec peu d’applications tierces compatibles. Également, le système d’autorisation n’est pas généralisé et chaque autorisation devra se faire lorsque vous installerez un nouveau logiciel.
Du côté de la santé, c’est extrêmement abouti avec différents modes de sport et un suivi santé sur une application dédiée. Cependant, celle-ci est certes complète, mais elle est un poil trop fournie, ce qui rend sa lisibilité parfois laborieuse.
✅ Les points forts
- Un écran AMOLED lumineux avec 3 000 nits
- Une excellente autonomie de 18 jours
- Un design élégant et robuste
❌ Les limites
- Un écosystème toujours trop limité
- Une application santé difficile à prendre en main
Si vous détenez déjà une Huawei Watch GT 6 Pro, cela ne sert à rien de passer au modèle supérieur puisque les deux montres restent très similaires. Malgré la réduction d’Amazon, la nouvelle version peine encore à se démarquer puisqu’elle coûte 100 euros de plus que la GT6 Pro.
Cependant, elle fera votre bonheur si vous cherchez une montre avec un suivi GPS abouti et qui possède une application santé très complète.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €