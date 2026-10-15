Sur ses montres connectées, Huawei s'est démarqué avec des montres offrant de solides autonomies. La GT 7 Pro ne fait pas exception à la règle. Mieux encore, Huawei passe un nouveau cap puisque son nouveau modèle tient 18 jours avec une seule charge.

Côté écran, la montre se présente avec une dalle AMOLED de 1,47 pouce et une luminosité mesurée à 3 000 nits. Ainsi, la montre restera lisible même en plein soleil, ce qui plaira aux randonneurs et aux coureurs.

Ainsi, on peut logiquement penser que cette Huawei Watch GT 7 Pro est une montre qui se destine à la pratique sportive. Cependant, elle adopte un design étonnamment sobre contrairement à certains modèles de Garmin qui sont bien plus imposants avec énormément de boutons.