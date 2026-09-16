Là où la plupart des montres connectées imposent une recharge quotidienne ou hebdomadaire, la HUAWEI Watch GT 7 revendique jusqu’à 21 jours d’autonomie en utilisation modérée, et encore 12 jours en usage normal avec l’ensemble de ses fonctions activées.

Même les sportifs qui en ont un usage intensif vont se réjouir, la montre étant capable de tenir jusqu’à 51 heures en mode trail et 44 heures en mode cyclisme.

Une telle endurance n’est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une excellente optimisation, la présence de composants efficients, notamment une batterie à haute teneur en silicium, et d’une nouvelle technologie RF basse consommation.