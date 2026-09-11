Qualité de fabrication : pour un fabricant qui cherche à bousculer les acteurs en place, proposer des produits aux finitions haut de gamme constitue un véritable atout. Et le choix des matériaux participe largement à cette impression de qualité.

La GT 7 Pro associe ainsi un boîtier en alliage de titane à une lunette en céramique nanocristalline et à un verre saphir. Un ensemble à la fois résistant et raffiné, qui rappelle davantage les codes de l’horlogerie haut de gamme que ceux de la simple montre connectée.

associe ainsi un boîtier en alliage de titane à une lunette en céramique nanocristalline et à un verre saphir. Un ensemble à la fois résistant et raffiné, qui rappelle davantage les codes de l’horlogerie haut de gamme que ceux de la simple montre connectée. La GT 7 adopte de son côté un boîtier en acier inoxydable. Ce dernier apporte un équilibre entre robustesse et légèreté, où la lunette est proposée en acier inoxydable ou, sur la version blanche, en céramique.

Le plus remarquable reste toutefois le positionnement tarifaire de cette nouvelle génération. Avec une gamme qui débute à 299 €, HUAWEI propose un niveau de finition ambitieux pour cette catégorie de prix.

A l'occasion du lancement, et jusqu'au 18 octobre, HUAWEI propose une remise direct de 50 € et des accessoires offerts comme des écouteurs FreeBuds SE 2. En ajoutant le code promo A20GT7CLUBIC vous profitez d'une remise supplémentaire de 20 € :