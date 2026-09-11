Et si une montre connectée pouvait conjuguer élégance, endurance et précision ? En d’autres termes, accompagner son porteur en ville comme à l’entraînement, sans avoir à faire de compromis.
Les montres connectées ont fait d’énormes progrès pour coller aux attentes de leurs utilisateurs, mais certains points restent perfectibles, à commencer par l’autonomie, le suivi sportif et la santé. C’est précisément sur ces terrains que HUAWEI a choisi de se positionner avec ses nouvelles Watch GT 7 et GT 7 Pro, des modèles aussi bien compatibles avec iOS qu'Android.
Pourquoi la HUAWEI Watch GT 7 s’impose comme la nouvelle référence ?
Qualité de fabrication : pour un fabricant qui cherche à bousculer les acteurs en place, proposer des produits aux finitions haut de gamme constitue un véritable atout. Et le choix des matériaux participe largement à cette impression de qualité.
- La GT 7 Pro associe ainsi un boîtier en alliage de titane à une lunette en céramique nanocristalline et à un verre saphir. Un ensemble à la fois résistant et raffiné, qui rappelle davantage les codes de l’horlogerie haut de gamme que ceux de la simple montre connectée.
- La GT 7 adopte de son côté un boîtier en acier inoxydable. Ce dernier apporte un équilibre entre robustesse et légèreté, où la lunette est proposée en acier inoxydable ou, sur la version blanche, en céramique.
Le plus remarquable reste toutefois le positionnement tarifaire de cette nouvelle génération. Avec une gamme qui débute à 299 €, HUAWEI propose un niveau de finition ambitieux pour cette catégorie de prix.
A l'occasion du lancement, et jusqu'au 18 octobre, HUAWEI propose une remise direct de 50 € et des accessoires offerts comme des écouteurs FreeBuds SE 2. En ajoutant le code promo A20GT7CLUBIC vous profitez d'une remise supplémentaire de 20 € :
- La HUAWEI GT 7 Pro à 359,99 € au lieu de 429 € avec le code A20GT7CLUBIC
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Autonomie : c’est souvent là que le bât blesse. Aussi sophistiquée soit-elle, une montre connectée perd une grande partie de son intérêt s’il faut la recharger tous les deux jours.
HUAWEI a justement fait de l’autonomie l’un des arguments majeurs des Watch GT 7 et GT 7 Pro :
Comptez jusqu’à 21 jours en usage modéré et jusqu’à 12 jours en utilisation classique (pour les versions en 46mm) avec la plupart des fonctions actives. Même en mode sport, ce qui implique un suivi efficace et une analyse des performances, l’autonomie atteint des sommets : jusqu’à 51 heures en mode trail et 44 heures en mode cyclisme.
Cette autonomie permet de préserver la continuité du suivi. Sommeil, activité quotidienne, entraînements ou données de santé… Elle peut ainsi (vraiment) tenir son rôle de compagnon.
Fonctionnalités : les sportifs vont l’adorer
HUAWEI ne se contente pas d’améliorer l’endurance, la marque a enrichi l’expérience. En plus des nombreux sports avec des données professionnelles comme le running, les cyclistes bénéficient d’un suivi plus complet avec une vue du dénivelé, des données par segment, davantage d’alertes pendant la sortie ainsi que des statistiques détaillées après l’entraînement. La navigation gagne en précision avec l’ajout des alertes Smart Turn qui servent à anticiper les changements de direction et à signaler les virages.
Les Watch GT 7 intègrent cinq modes dédiés au ski et au snowboard, accompagnés de données de performance avancées et surtout de plus de 3 000 cartes de stations. On dépasse clairement le simple suivi de l’activité et de la vitesse. La GT 7 Pro propose des fonctionnalités dédiées au golf : distances ajustées selon la pente, position du drapeau personnalisable, Green View automatique et carte de score multicolore.
Un positionnement GPS encore plus précis
Toutes ces fonctionnalités reposent sur une donnée essentielle : la précision du positionnement.
Pour les activités outdoor, une trace GPS imprécise limite l’intérêt des statistiques et de la navigation. Quelques mètres d’écart sur chaque virage ou chaque portion de parcours peuvent finir par rendre le suivi particulièrement frustrant.
HUAWEI annonce ainsi une amélioration de 50 % de la précision du suivi par rapport aux générations précédentes. Une évolution qui prend tout son sens lors des sorties à vélo, des activités de montagne ou des parcours qui nécessitent une navigation fiable.
Santé et bien-être : une vision toujours plus complète
La HUAWEI Watch GT 7 entend jouer un rôle dans le suivi de la santé.
Elle permet de surveiller la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, certains signes d’arythmie, ainsi que différents indicateurs liés à la glycémie. Et la version Pro va encore plus loin avec des fonctionnalités dédiées, parmi lesquelles l’ECG, la mesure de la rigidité artérielle et l’analyse de l’élasticité vasculaire.
Le matin, la montre propose un bilan de la nuit afin de mieux comprendre la qualité du sommeil et le niveau de récupération. Plutôt que de s’appuyer sur un indicateur unique, l’analyse croise cinq facteurs fixes et plus de quatre facteurs dynamiques.
Enfin, HUAWEI a aussi retravaillé son application Trèfles Santé qui s’enrichit d’une fonction consacrée à l’alimentation.
HUAWEI Watch GT 7 et GT 7 Pro : la fin des compromis ?
Design raffiné, matériaux premium, deux formats au choix (41 mm et 46 mm), autonomie généreuse, fonctionnalités avancées… La HUAWEI Watch GT 7 s’impose comme une évidence pour qui désire une montre connectée de qualité, sans avoir à choisir entre élégance, solidité et performances.
Jusqu'au 18 octobre, vous pouvez profiter d'une remise direct de 50 € sur les modèles des Watch GT 7, ainsi que d'accessoires offerts. N'oubliez pas de renseigner le code promo A20GT7CLUBIC pour profiter des 20 € de remise supplémentaire.
|Watch GT 7 (41 mm)
|Watch GT 7 (46 mm)
|Watch GT 7 Pro (46 mm)
|Boîtier
|Acier inoxydable
|Acier inoxydable
|Alliage de titane
|Lunette
|Acier inox (céramique sur la version blanche)
|Acier inox
|Céramique nanocristalline et verre Saphir
|Comptabilité
|Android et iOS
|Android et iOS
|Android et iOS
|Autonomie
|Jusqu'à 14 jours en utilisation légère
|Jusqu'à 21 jours en utilisation légère
|Jusqu'à 21 jours en utilisation légère
|Budget
|À partir de 249,99 €
|À partir de 249,99 €
|À partir de 379,99 €