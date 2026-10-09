Les vacances de la Toussaint démarrent le 17 octobre dans les trois zones, et beaucoup de familles vont reprendre l’autoroute. Le badge Fulli Balade ne facture que les mois où il sert, mais son tarif évolue le 1er novembre : voici ce que change le code RENTRE26.
Fulli, la marque de télépéage née chez APRR et AREA, propose avec Balade un badge pour ceux qui ne roulent pas tous les mois. Ses frais de gestion, 1,90 € puis 2,10 € par mois à partir du 1er novembre, ne sont dus que les mois où le badge passe un péage. Avec le code RENTRE26, le badge Fulli Balade est livré sans ses 11 € de frais de mise en service ni frais de gestion pendant 12 mois, seuls 4,90 € de livraison restant à régler. L’offre court jusqu’au 16 novembre inclus. Elle est réservée aux particuliers circulant en France avec un véhicule de classe 1, 2 ou 5.
Avec le code RENTRE26, le badge télépéage Fulli Balade ne coûte que 4,90 € de livraison : mise en service à 11 € et 12 mois de gestion offerts.
Pourquoi choisir le badge Fulli Balade ?
- Une facture qui suit vos départs : les mois sans trajet sur autoroute coûtent 0 €. Pour une voiture qui roule surtout pendant les vacances, les douze premiers mois de frais sont en plus couverts par le code.
- Des voies réservées au télépéage : le badge ouvre les voies « t » et « t30 », ces dernières sans arrêt jusqu’à 30 km/h. Plus de carte bancaire à sortir à chaque barrière.
- Sans engagement, avec un suivi en ligne : aucune durée minimale, un prélèvement le 15 du mois suivant les trajets, et une application Fulli sur iOS et Android pour suivre les consommations et factures.
Toussaint, ponts, week-ends en famille : un badge pour les trajets ponctuels
Les vacances de la Toussaint 2026 courent du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre, aux mêmes dates dans les trois zones : départs et retours se concentrent sur les mêmes week-ends. Aux barrières, une voie t30 détecte le badge jusqu’à 30 km/h, sans arrêt au guichet. Les péages sont regroupés sur un seul relevé, prélevé le 15 du mois suivant. Fulli ne précise pas de délai de livraison sur la page de l’offre : pour partir dès le premier week-end, mieux vaut commander tôt.
Balade s’adresse aux conducteurs qui prennent l’autoroute quelques fois par an, pour les vacances scolaires ou un week-end chez des proches. Il l’est moins si vous traversez Lyon par le Boulevard Périphérique Nord (TEO), exclu comme le pont de l’île de Ré et les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, ou si vous voulez payer vos parkings « t » au badge. Pour un trajet hebdomadaire, les formules Cito de Fulli, qui réduisent le prix des trajets réguliers sur APRR et AREA, peuvent mieux convenir.
Balade, Nomade ou un badge concurrent : ce qui fait la différence
Chez Fulli, Nomade ajoute l’Espagne, le Portugal et les parkings télépéage, et Nomade+ l’Italie : au-delà des Pyrénées, Balade ne suffit pas. Ulys Classic, chez Vinci Autoroutes, coûte 2,20 € par mois roulé sans frais d’entrée, quand Bip&Go mise sur un forfait avec engagement de 12 mois. Avec son code, Balade Ramène la première année aux seuls frais de livraison, hors péages. Pour comparer selon votre rythme, notre comparatif des meilleurs badges télépéage simule trois profils de conducteur sur 12 mois.
✅ Les points forts
- Mise en service à 11 € offerte avec le code RENTRE26
- 12 mois de frais de gestion France offerts
- 0 € les mois sans trajet, et sans engagement
- Voies t30 franchies sans arrêt, jusqu’à 30 km/h
- Application et espace client pour suivre trajets et factures
❌ Les limites
- France uniquement, hors TEO lyonnais, pont de l’île de Ré, tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc
- Parkings « t » non payables avec ce badge
- Frais de gestion à 2,10 € par mois roulé après les 12 mois offerts
- 4,90 € de livraison, et 10 € facturés après 24 mois sans utilisation
Valable jusqu’au 16 novembre inclus, le code RENTRE26 RAMène le badge Fulli Balade à 4,90 € de livraison, sans mise en service ni gestion la première année.
Pour un automobiliste qui ne prend l’autoroute qu’aux vacances, Balade suit une logique simple : la gestion ne se paie que les mois de route. Le code RENTRE26 en supprime le coût pendant un an et offre la mise en service, ce qui RAMène l’équipement à 4,90 €. À raison de quatre mois de trajets par an, cela fait 8,40 € de frais évités à 2,10 € le mois, en plus des 11 € de mise en service. L’économie reste modeste, mais l’entrée dans le télépéage ne coûte presque rien.
Ce badge convient aux familles qui partent en France pour la Toussaint, puis à Noël ou en février, sans passer par le TEO lyonnais. Si vos vacances vous mènent en Espagne, au Portugal ou en Italie, ou si vous comptez régler vos parkings au badge, la formule Nomade, ou Nomade+ pour l’Italie, correspond mieux. Reste à le commander assez tôt pour qu’il soit collé au pare-brise avant le premier départ.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €