Les vacances de la Toussaint 2026 courent du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre, aux mêmes dates dans les trois zones : départs et retours se concentrent sur les mêmes week-ends. Aux barrières, une voie t30 détecte le badge jusqu’à 30 km/h, sans arrêt au guichet. Les péages sont regroupés sur un seul relevé, prélevé le 15 du mois suivant. Fulli ne précise pas de délai de livraison sur la page de l’offre : pour partir dès le premier week-end, mieux vaut commander tôt.

Balade s’adresse aux conducteurs qui prennent l’autoroute quelques fois par an, pour les vacances scolaires ou un week-end chez des proches. Il l’est moins si vous traversez Lyon par le Boulevard Périphérique Nord (TEO), exclu comme le pont de l’île de Ré et les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, ou si vous voulez payer vos parkings « t » au badge. Pour un trajet hebdomadaire, les formules Cito de Fulli, qui réduisent le prix des trajets réguliers sur APRR et AREA, peuvent mieux convenir.