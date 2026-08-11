Si vous avez déjà emprunté une autoroute en France, vous avez remarqué le « t » de couleur orange aux barrières de péage. Ce symbole matérialise les voies de télépéage. Grâce à l’offre en cours chez Ulys, vous pouvez y accéder sans frais pendant 12 mois.
En saisissant votre code promo ULYS2612, vous disposez d’un an de frais de gestion offerts sur votre Pass Ulys Télépéage.
Ces quelques 26,40 € économisés pourront pleinement être réinvestis pendant vos vacances, ou conservés pour d’autres projets.
Apprenez-en davantage sur les voies de télépéage et leurs bénéfices potentiels pour cet été, comme tout au long de l’année.
Les points forts du Pass Ulys Télépéage Classic :
- Facile à installer comme à retirer du pare-brise
- Près de 1000 parkings compatibles
- Règlement automatisé aux barrières de péage franchies
Les voies de télépéage sont pensées pour gagner du temps
Un accès à des voies réservées
En souscrivant à votre offre Pass Ulys Télépéage, vous recevez votre badge de télépéage en quelques jours seulement, par voie postale.
Lorsque vous le réceptionnez, il n’y a pas besoin de l’activer. Vous disposez d’un support autocollant pour insérer votre badge sur votre pare-brise. Le Pass Ulys Télépéage s’adapte aussi bien à des véhicules de classe 1, 2 ou 5.
Lorsque vous prenez l’autoroute, vous pouvez désormais accéder aux voies de télépéage. En France, vous les reconnaissez facilement à l’aide du symbole « t », coloré en orange.
Vous bénéficiez donc de voies réservées, qui sont pensées pour vous faire gagner du temps. Deux types d’accès télépéage existent.
Le premier est une voie classique. Elle nécessite un arrêt de quelques secondes, le temps que votre Pass Ulys Télépéage soit détecté. Une fois que cela est concrétisé, le boîtier émet un son « bip » caractéristique, et la barrière s’ouvre. Vous pouvez reprendre votre route.
Le deuxième accès comporte une voie accessible jusqu’à la vitesse de 30 km/h. Dans ce cas, une signalétique supplémentaire indiquant cette vitesse est installée. Votre décélération est ainsi progressive, sans être totale, ce qui réduit votre temps de passage.
Enfin, en cas d’embouteillage, l’accès aux voies de télépéage vous permet de gagner du temps sur les autres usagers de l’autoroute.
Un paiement automatisé
Contrairement aux véhicules non équipés d’un badge de télépéage, vous n’avez pas de moyen de paiement à préparer.
La détection de votre Pass Ulys Télépéage est associée à votre compte Ulys. Comme vous renseignez votre RIB avec une autorisation de prélèvement lors de votre souscription, tout le processus de paiement est automatisé.
Cela est très pratique si vous rencontrez une barrière de péage en flux libre. Le paiement est automatiquement effectué. Sans un badge de télépéage, vous devez vous soucier de régler la note de diverses manières dans un temps restreint.
Dans près de 1000 parkings équipés, vous pouvez régler votre facture de manière dématérialisée avec votre Pass Ulys Télépéage. Vous pourrez le constater lorsque la même signalétique, le « t » orange, sera apposée lors de votre entrée dans le parking.
Ulys vous aide à économiser cet été
Employer votre code promo ULYS2612 vous fait bénéficier de 12 mois de frais de gestion offerts sur l’offre Pass Ulys Télépéage.
Autre avantage, Ulys n’applique pas de frais d’activation de badge.
Les frais de franchissement de chacune des barrières de péage rencontrées restent à votre charge.
Après 12 mois, vos frais de gestion s’élèvent à 2,20 € par mois d’utilisation. Aucune somme n’est redevable les mois où vous n’utilisez pas votre Pass Ulys Télépéage, dans la limite de 14 mois consécutifs sans emploi.
Pass Télépéage Classic est une offre sans engagement. Vous pouvez la résilier à votre guise. Si vous prévoyez de circuler sur les autoroutes d’Espagne et du Portugal, ou de l’Italie, des options internationales peuvent être souscrites au mois.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Sans engagement
- + de 1000 parkings en Europe
- Suivi trajet et conso via l’appli
- 0€ si non utilisé
- Coût supplémentaire pour les formules Europe
- Support client pas toujours réactif
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