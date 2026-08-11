En souscrivant à votre offre Pass Ulys Télépéage, vous recevez votre badge de télépéage en quelques jours seulement, par voie postale.

Lorsque vous le réceptionnez, il n’y a pas besoin de l’activer. Vous disposez d’un support autocollant pour insérer votre badge sur votre pare-brise. Le Pass Ulys Télépéage s’adapte aussi bien à des véhicules de classe 1, 2 ou 5.

Lorsque vous prenez l’autoroute, vous pouvez désormais accéder aux voies de télépéage. En France, vous les reconnaissez facilement à l’aide du symbole « t », coloré en orange.

Vous bénéficiez donc de voies réservées, qui sont pensées pour vous faire gagner du temps. Deux types d’accès télépéage existent.

Le premier est une voie classique. Elle nécessite un arrêt de quelques secondes, le temps que votre Pass Ulys Télépéage soit détecté. Une fois que cela est concrétisé, le boîtier émet un son « bip » caractéristique, et la barrière s’ouvre. Vous pouvez reprendre votre route.