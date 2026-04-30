Ces SMS sont difficiles à détecter, puisque les pirates utilisent des techniques pour tromper à la fois les filtres anti-spam et les victimes elles-mêmes. Ils remplacent certaines lettres par des caractères cyrilliques qui leur ressemblent à s'y méprendre (un « e » ou un « a » d'apparence identique, mais techniquement différent), ce qui suffit à déjouer les algorithmes de détection automatique. Ils falsifient également le nom de l'expéditeur pour que le SMS semble provenir d'Ulys, et masquent leurs liens piégés derrière des raccourcisseurs d'URL, ces services qui transforment une adresse web en une courte suite de caractères illisible.