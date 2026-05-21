Avec un badge, on ne reçoit jamais de demande de régularisation après un passage. Sur une autoroute en flux libre, le compte de l'abonné subit un prélèvement automatique du tarif dû, et l'opération reste « transparente » pour lui, selon la réponse de l'administration à une question parlementaire. Bref, quand on possède un badge, on n'a rien de plus à payer. Le faux mail réclame quand même une régularisation, et se contredit dès sa première phrase.

Et le flux libre, justement, on le paie tout autrement. Sans badge, on règle sur le site de la Sanef pour l'A13 et l'A14, ou de l'Aliae pour l'A79. La gendarmerie le rappelle, le règlement ne transite jamais par Ulys. On peut aussi payer chez un buraliste affilié au réseau Nirio, sous 72 heures. De bout en bout, donc, le faux courriel se trompe de circuit.

Quant aux coordonnées, les escros les récupèrent dans des bases volées ailleurs. En mai 2025, Autosur a été victime d'une fuite de données de ses quelque 4 millions de clients. Dans certains messages, les fraudeurs affichent désormais votre nom complet, votre plaque et la marque de votre voiture, suffisemment de détails pour que n'importe qui baisse la garde.

À note que le phishing aux impayés de péage est remonté dans les nouveautés en 2025.

Mais à malin, malin et demi car il est totalement possible de déjouer les pièges et donc, éviter se faire avoir par ce genre de campagne malveillante.

D'abord, lisez l'adresse complète de l'expéditeur, pas seulement le nom affiché. Sur votre ordinateur, survolez-la avec la souris. Sur smartphone, appuyez longuement dessus pour la dérouler. Dès que la terminaison s'écarte des domaines officiels, vous tenez un faux.

Ne cliquez jamais sur le bouton du mail. Tapez plutôt vous-même espaceabonnes.vinci-autoroutes.com et regardez vos factures à la source. Si vous avez un badge, vous n'y verrez aucune somme en attente.

Méfiez-vous d'un ton pressant, d'une menace de frais de retard, d'une demande de carte bancaire en dehors d'un site bancaire sécurisé.

Enfin, pour signaler un e-mail suspect, écrivez à alerte.phishing.ulys@vinci-autoroutes.com. Pour un SMS douteux, transférez-le au 33700. Et si vous avez déjà donné vos coordonnées, appelez tout de suite votre banque pour faire opposition.