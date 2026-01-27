L'impact sur votre facture mensuelle n'a rien d'anecdotique. Les nouvelles applications dominantes, désormais en situation de quasi-duopole, prélèvent systématiquement une commission sur chaque ticket virtuel. Nous parlons ici de frais de service qui oscillent généralement autour de 15% du montant total, ou d'un coût fixe pouvant aller de quelques centimes à près de deux euros selon le montant et la ville. Sur un stationnement résidentiel annuel, le calcul est vite fait. C'est là que le bât blesse : dans des villes comme Lyon, le règlement de l'abonnement résident impose souvent le passage par le numérique. Vous êtes donc captifs d'un système qui vous surfacture pour le simple droit de payer ce que vous devez déjà.