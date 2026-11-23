Le texte reste le cœur de l’offre : rédiger un e-mail, reformuler un rapport ou soumettre un même plan à trois modèles pour garder la version la plus juste. Le catalogue ajoute la génération d’images par DALL-E 3, Stable Diffusion ou Flux, la transcription audio, le clonage de voix via ElevenLabs, la vidéo et le code. Chaque visite de l’application web ajoute 15 000 crédits, soit jusqu’à 450 000 de plus sur un mois. L’application tourne sur le web, dans Chrome, sur iOS, Android, macOS et Windows.

Dans notre test de 1min.AI, nous avons retenu deux situations où le service fait gagner du temps : la panne de votre assistant principal et la comparaison de réponses. Il convient à un rédacteur, un étudiant ou un freelance qui veut un second avis sans deuxième abonnement. Il convient moins à qui génère images ou vidéos en série, des tâches qui épuisent les crédits bien plus vite que le texte. Les documents confidentiels sont à tenir à l’écart : les conversations peuvent être conservées jusqu’à un an et partagées avec les fournisseurs de modèles.