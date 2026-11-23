Le Black Friday fait redescendre la licence à vie de 1min.AI, que nous relayions à 32 $ avec code le 12 novembre. Chez StackSocial, le plan Pro s’affiche à 24,97 $, soit environ 22,72 €, pour interroger GPT, Claude et Gemini depuis une seule interface, avec les limites relevées par notre test.
1min.AI est un agrégateur : il donne accès, depuis une même application, à des modèles de texte comme GPT, Claude, Gemini, Mistral ou Llama, mais aussi à des outils d’image, d’audio et de vidéo. Le plan Pro à vie de 1min.AI est affiché à 24,97 $ chez StackSocial, soit environ 22,72 € au lieu d’environ 212,92 € (234 $), une remise de 89 %.
StackSocial facture en dollars : nos conversions suivent le taux BCE du 20 novembre, le débit réel dépend de votre banque. La licence crédite un million d’unités par mois, partagées entre tous les outils, et vise ceux qui sollicitent l’IA plusieurs fois par semaine sans empiler les abonnements.
Pour le Black Friday, 1min.AI Pro à vie passe à 24,97 $ chez StackSocial, soit environ 22,72 € au lieu d’environ 212,92 €.
Pourquoi choisir 1min.AI Pro ?
- Une roue de secours prête à l’emploi : Quand votre assistant habituel est en panne ou saturé, un autre modèle répond depuis le même compte. Vous n’avez ni nouvel abonnement à souscrire ni nouveau compte à créer.
- Le Multi AI Chat : La même consigne part vers plusieurs modèles à la fois, et leurs réponses s’affichent côte à côte. Vous gardez la meilleure formulation sans recopier votre texte d’un service à l’autre.
- Une dépense visible avant chaque requête : 1min.AI estime le coût en crédits d’une tâche avant de la lancer. Vous savez tout de suite si une série d’images ou une vidéo va entamer votre réserve du mois.
Plan B, comparateur, studio d’appoint : ce que 1min.AI fait au quotidien
Le texte reste le cœur de l’offre : rédiger un e-mail, reformuler un rapport ou soumettre un même plan à trois modèles pour garder la version la plus juste. Le catalogue ajoute la génération d’images par DALL-E 3, Stable Diffusion ou Flux, la transcription audio, le clonage de voix via ElevenLabs, la vidéo et le code. Chaque visite de l’application web ajoute 15 000 crédits, soit jusqu’à 450 000 de plus sur un mois. L’application tourne sur le web, dans Chrome, sur iOS, Android, macOS et Windows.
Dans notre test de 1min.AI, nous avons retenu deux situations où le service fait gagner du temps : la panne de votre assistant principal et la comparaison de réponses. Il convient à un rédacteur, un étudiant ou un freelance qui veut un second avis sans deuxième abonnement. Il convient moins à qui génère images ou vidéos en série, des tâches qui épuisent les crédits bien plus vite que le texte. Les documents confidentiels sont à tenir à l’écart : les conversations peuvent être conservées jusqu’à un an et partagées avec les fournisseurs de modèles.
Un accès aux modèles, pas aux assistants maison
1min.AI ouvre les modèles GPT, Claude ou Gemini, pas les applications ChatGPT, Claude ou Gemini et leurs fonctions propres. Lors de notre test, en mars, les versions les plus récentes de Claude et de Gemini y arrivaient avec retard, la recherche web restait très limitée et aucune mémoire ne reliait les conversations. Si un seul assistant suffit à votre quotidien, notre comparatif des meilleures IA du moment vous aidera à trancher entre ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral ou Perplexity. 1min.AI garde l’avantage dès que vous voulez plusieurs modèles pour un seul paiement.
✅ Les points forts
- GPT, Claude, Gemini, Mistral et Llama réunis dans une seule interface
- La comparaison simultanée des réponses avec le Multi AI Chat
- 1 000 000 de crédits par mois, plus 15 000 par jour de visite
- Le coût estimé avant chaque requête
- Un prix redescendu sous les 32 $ relayés le 12 novembre
❌ Les limites
- Les derniers modèles arrivent avec retard
- Une interface dense, aux outils cloisonnés, sans aide au choix du modèle
- Des crédits vite consommés par les images et les vidéos
- Un paiement en dollars et des données conservées jusqu’à un an
La licence s’active dans les 30 jours suivant l’achat, et StackSocial précise que ses codes promo ne se cumulent pas.
À 24,97 $, soit environ 22,72 €, 1min.AI Pro coûte moins de quatre mois de la formule Pro mensuelle vendue 6,50 $ (environ 5,91 €) sur le site de l’éditeur. Pour un usage régulier centré sur la rédaction, la reformulation ou la transcription, le calcul devient favorable dès la première année. Le prix du jour est aussi plus bas que les 32 $ avec code que nous relayions le 12 novembre.
L’offre a du sens comme complément : un plan B quand votre assistant habituel flanche, ou un banc d’essai pour confronter plusieurs modèles sur la même question. Si vous attendez chaque nouveau modèle dès sa sortie ou travaillez sur des données sensibles, un abonnement direct vous servira mieux. Pour les autres, c’est une manière peu coûteuse de garder plusieurs IA sous la main sans mensualité.
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