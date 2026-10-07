Apple ne vend plus l’iPhone 16 Plus, dernier iPhone au format Plus, mais Amazon le propose à 849 € pendant ses Jours Flash Prime. Écran de 6,7 pouces, deux jours d’autonomie dans notre test, dalle limitée à 60 Hz : voici ce que vaut ce modèle face à la gamme actuelle.
L’iPhone 16 Plus a quitté la boutique en ligne d’Apple, qui ne vend plus aucun iPhone au format Plus. On le trouve encore neuf chez les revendeurs, et Amazon en baisse le prix pour ses Jours Flash Prime, organisés les 6 et 7 octobre.
La version 128 Go de l’iPhone 16 Plus est affichée à 849 € au lieu de 969 €, vendue et expédiée par Amazon, à un tarif réservé aux abonnés Prime. C’est 100 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours. L’offre vise ceux qui veulent un grand écran chez Apple sans passer par un modèle Pro.
Pendant les Jours Flash Prime, Amazon vend l’iPhone 16 Plus 128 Go à 849 € au lieu de 969 €, un tarif réservé aux membres Prime.
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Pourquoi choisir l’iPhone 16 Plus ?
- Un grand écran qui reste léger : Son écran OLED de 6,7 pouces donne un vrai confort pour lire, regarder une série ou jouer. Avec 199 g pour 7,8 mm d’épaisseur, il pèse presque 30 g de moins qu’un iPhone 16 Pro Max.
- Deux jours loin de la prise : Dans notre test, il a tenu deux jours d’affilée sur une seule charge. Apple annonce jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, de quoi ne plus recharger chaque soir.
- La puce A18 et Apple Intelligence : La puce A18 encaisse les jeux gourmands et reste très à l’aise au quotidien. Le modèle est compatible avec Apple Intelligence en français, qui manquait encore lors de notre test en 2024.
Un iPhone taillé pour l’écran et l’endurance
La puce A18 a fait gagner deux générations aux iPhone standards, et cela se voit surtout en jeu. Dans notre test de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus, Genshin Impact tournait en qualité élevée à 60 images par seconde, sans écart de performances entre les deux modèles. En photo, le capteur principal de 48 Mpx ouvrant à ƒ/1,6 fait l’essentiel, épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx qui gère la macro. La vidéo monte en 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision.
Ce modèle s’adresse à ceux qui lisent, regardent des vidéos ou jouent beaucoup sur leur téléphone, et à ceux qui veulent tenir deux jours sans recharger. Il convient aussi à qui quitte un iPhone ancien sans viser un Pro. Il est moins pertinent si vous tenez à la fluidité : la dalle reste bloquée à 60 Hz, un écart qui se perçoit en venant d’un écran 120 Hz, même si nous nous y étions réhabitués en un quart d’heure. Les 128 Go demanderont aussi de la rigueur si vous filmez souvent en 4K.
Face à l’iPhone 17 et à l’iPhone Air, un grand format moins cher
À 849 €, l’iPhone 16 Plus coûte 170 € de moins que l’iPhone 16 de 6,1 pouces, vendu 1 019 € par Apple, et 20 € de moins que l’iPhone 17e. L’iPhone 17, à 1 119 €, apporte un écran ProMotion à 120 Hz, la puce A19 et 256 Go d’entrée, sur une diagonale de 6,3 pouces. L’iPhone Air, qui a pris la place des modèles Plus, démarre à 1 329 €. Si vous hésitez avec un modèle Android, notre comparatif des meilleurs smartphones situe ces options face au reste du marché.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 6,7 pouces très lumineux, confortable en vidéo comme en jeu
- Autonomie de deux jours relevée dans notre test
- Puce A18 encore très performante, compatible Apple Intelligence
- Poids contenu pour le format : 199 g
❌ Les limites
- Dalle limitée à 60 Hz, moins fluide que celle de l’iPhone 17
- 128 Go seulement sur cette version
- Commande de l’appareil photo peu convaincante dans notre test
- Port USB-C limité à la vitesse USB 2 pour les transferts filaires
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À 849 €, l’iPhone 16 Plus revient moins cher que tous les iPhone vendus aujourd’hui par Apple, iPhone 17e compris. Il garde ce qui faisait son intérêt à sa sortie : un grand écran lumineux, une autonomie qui tient deux jours et une puce A18 encore très à l’aise. Nous lui avions donné 8/10 en 2024, en regrettant notamment l’absence d’Apple Intelligence en France, un reproche qui ne tient plus.
Si l’écran 120 Hz ou un stockage plus large comptent pour vous, l’iPhone 17 reste le choix logique, pour 270 € de plus. Si vous jugez un téléphone sur sa taille d’écran et son endurance, ce modèle offre un grand iPhone à un prix que la gamme actuelle d’Apple ne propose plus. Avant d’acheter, faites le point sur vos photos et vidéos : si votre iPhone actuel remplit déjà 128 Go, l’espace vous manquera vite.
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