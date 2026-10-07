La puce A18 a fait gagner deux générations aux iPhone standards, et cela se voit surtout en jeu. Dans notre test de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus, Genshin Impact tournait en qualité élevée à 60 images par seconde, sans écart de performances entre les deux modèles. En photo, le capteur principal de 48 Mpx ouvrant à ƒ/1,6 fait l’essentiel, épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx qui gère la macro. La vidéo monte en 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision.

Ce modèle s’adresse à ceux qui lisent, regardent des vidéos ou jouent beaucoup sur leur téléphone, et à ceux qui veulent tenir deux jours sans recharger. Il convient aussi à qui quitte un iPhone ancien sans viser un Pro. Il est moins pertinent si vous tenez à la fluidité : la dalle reste bloquée à 60 Hz, un écart qui se perçoit en venant d’un écran 120 Hz, même si nous nous y étions réhabitués en un quart d’heure. Les 128 Go demanderont aussi de la rigueur si vous filmez souvent en 4K.