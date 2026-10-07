Avant de se pencher sur les spécificités de ce Corsair Vengeance RGB DDR5, un petit tour sur son design puisque, comme son nom l’indique, le composant dispose d’une zone lumineuse avec plusieurs couleurs que vous pourrez personnaliser afin d’apporter une harmonie dans votre setup si vous avez d’autres éléments lumineux.

Maintenant qu’il est installé, vous pourrez profiter de 16 Go de RAM. C’est suffisant pour jouer ou pour effectuer du montage vidéo en ayant plusieurs onglets ouverts en arrière-plan qui peuvent vous servir à récupérer des fichiers audio ou vidéo. Cependant, si vous voulez travailler sur des logiciels comme Blender pour de la création 3D, il sera préférable de ne pas avoir ce logiciel ouvert et Adobe Premiere Pro simultanément afin d’éviter quelques ralentissements.

Pour continuer d’avoir un rendu fluide lorsque vous le poussez dans ses retranchements, le Corsair Vengeance est équipé d’un dissipateur thermique pour rapidement évacuer la chaleur.