Avec le Corsair Vengeance RGB DDR5, vous disposerez d’un appareil qui permettra une utilisation polyvalente, mais toujours fluide de votre ordinateur. Pendant les Jours Flash Prime, son prix baisse à 249,99 euros.
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le Corsair Vengeance RGB DDR5 ?
- Un dissipateur thermique intégré : Pour optimiser les performances de l’appareil, un dissipateur thermique est présent pour évacuer rapidement la chaleur et continuer d’avoir de bonnes performances même lors des sessions les plus longues.
- Pour une utilisation polyvalente : Avec 16 Go de RAM, vous serez paré pour du montage vidéo avec quelques onglets ouverts en arrière-plan et pour jouer.
- Une réduction appréciable : En cette période d’inflation, chaque promotion est appréciable et avec cette remise de 26 %, ce Corsair Vengeance est plus attractif même s’il reste plus onéreux que ce qu’il n’aurait été il y a quelques années.
De la création et du gaming
Avant de se pencher sur les spécificités de ce Corsair Vengeance RGB DDR5, un petit tour sur son design puisque, comme son nom l’indique, le composant dispose d’une zone lumineuse avec plusieurs couleurs que vous pourrez personnaliser afin d’apporter une harmonie dans votre setup si vous avez d’autres éléments lumineux.
Maintenant qu’il est installé, vous pourrez profiter de 16 Go de RAM. C’est suffisant pour jouer ou pour effectuer du montage vidéo en ayant plusieurs onglets ouverts en arrière-plan qui peuvent vous servir à récupérer des fichiers audio ou vidéo. Cependant, si vous voulez travailler sur des logiciels comme Blender pour de la création 3D, il sera préférable de ne pas avoir ce logiciel ouvert et Adobe Premiere Pro simultanément afin d’éviter quelques ralentissements.
Pour continuer d’avoir un rendu fluide lorsque vous le poussez dans ses retranchements, le Corsair Vengeance est équipé d’un dissipateur thermique pour rapidement évacuer la chaleur.
Une bonne affaire dans un marché en pleine inflation
Si vous souhaitez monter un PC gaming, vous avez déjà dû vous heurter au prix des composants qui ne cessent de grimper. Les Jours Flash Prime permettent d’atténuer la note même si la facture reste toujours salée. Cependant, par les temps qui courent, il est difficile de trouver une offre plus attractive.
À titre de comparaison, la version de 64 Go de ce Corsair monte à 1 250 euros tandis que d’autres revendeurs proposent toujours ce modèle de 16 Go à plus de 300 euros. Seule alternative un peu moins coûteuse, passer sur la version DDR4, proposée pour moins de 150 euros.
✅ Les points forts
- Un éclairage RGB pour apporter un peu de vie à votre tour
- 16 Go de RAM toujours appréciable
- La compatibilité avec Intel et AMD
❌ Les limites
- Pas adapté pour du montage vidéo exigeant
- Limite concrète et factuelle
Le Corsair Vengeance RGB DDR5 passe de 337,99 euros à 249,99 euros sur Amazon
Si vous souhaitez monter votre PC maintenant et ne pas attendre le Black Friday qui tombera à la fin du mois de novembre, alors l’offre est intéressante, mais vous pourrez, peut-être, obtenir des remises plus attractives lors du Black Friday avec des barrettes de RAM pouvant offrir jusqu’à 32 Go de RAM à un prix toujours intéressant, ce qui vous conviendrait davantage notamment si vous êtes un gamer.
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