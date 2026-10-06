Le SpotClean HydroSteam sert avant tout à nettoyer une zone précise : un accoudoir marqué, une tache sur une moquette ou une assise de voiture. Son format se transporte d’une pièce à l’autre, mais ses 5,9 kg et son alimentation secteur le distinguent d’un petit appareil à main. Il convient davantage à un entretien ponctuel qu’au nettoyage intégral de grandes surfaces.

Son intérêt est aussi visible à l’usage : l’eau extraite arrive dans un réservoir distinct, que l’on vide après la séance. Il faut néanmoins prévoir le nettoyage de l’appareil et le coût du détergent. Ce n’est pas une solution magique pour toutes les marques anciennes : un essai de la version HydroSteam Pro relève de bons résultats sur les taches récentes, mais des traces persistantes sur certaines taches installées.