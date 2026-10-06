Les Jours Flash Prime sont lancés ce mardi 6 octobre pour 48 heures de promotions exclusives aux abonnés Prime. Toute la gamme des Fire TV Stick Amazon profite de remises conséquentes, parfois jusqu'à plus de 60%, voici notre sélection à saisir avant la fin de l'événement demain soir.
Après le Prime Day estival organisé fin juin, Amazon remet le couvert à l'automne avec ses Jours Flash Prime, un événement promotionnel de 48 heures réservé aux membres Prime, du mardi 6 octobre à 00h01 jusqu'au mercredi 7 octobre à 23h59. Cette édition cible de nombreux univers, des appareils Amazon comme les Fire TV Stick jusqu'à l'électroménager et la high-tech, avec des réductions annoncées jusqu'à 70% sur certains produits. Toute la gamme des clés TV connectées d'Amazon est concernée, du modèle HD d'entrée de gamme jusqu'au Fire TV Stick 4K Max le plus performant.
Les 5 deals Fire TV Stick du Prime Day :
- Amazon Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 64,99 € (-60%)
- Amazon Fire TV Stick 4K Select à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60%)
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 87,99 € (-57%)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (-54%)
Pour profiter des Jours Flash Prime n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Amazon Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 64,99 € (60% de réduction)
Avec 39 € d'économie, ce modèle HD affiche la remise la plus forte en valeur relative de toute la sélection. Il donne accès à l'ensemble des applications de streaming ainsi qu'à Alexa, pour transformer n'importe quel téléviseur en modèle connecté sans dépasser les 26 €.
✅ Les points forts
- Prix le plus accessible de toute la gamme Fire TV Stick
- Remise de 60%, parmi les plus fortes de la sélection
- Compatible avec Alexa pour un pilotage vocal
❌ Les limites
- Limité à la définition HD, pas de 4K ni de HDR
- Puissance plus juste pour les applications les plus gourmandes
Amazon Fire TV Stick 4K Select à 27,99 € au lieu de 69,99 € (60% de réduction)
Pour seulement 2 € de plus que le modèle HD, cette version Select ajoute la compatibilité 4K, un excellent compromis pour profiter du contenu haute définition sans sacrifier son budget. Amazon a d'ailleurs mis en avant ce modèle comme l'une des meilleures affaires de l'événement, avec jusqu'à 55% de remise constatée sur certaines plateformes.
✅ Les points forts
- Compatibilité 4K pour seulement 2 € de plus que le modèle HD
- Remise de 60%, identique au modèle d'entrée de gamme
- Très bon rapport prix/qualité pour découvrir la 4K
❌ Les limites
- Reste moins puissant que les versions Plus et Max pour le multitâche
- Pas de prise en charge du Dolby Vision contrairement aux modèles supérieurs
Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 87,99 € (57% de réduction)
Avec 50 € d'économie, ce modèle plus récent profite d'une remise de lancement particulièrement généreuse, à l'image de la promotion constatée aux États-Unis où ce même modèle a été réduit de moitié via un code promo dédié. Il embarque une puce plus performante que les versions Select, pour une navigation plus fluide dans les menus et les applications.
✅ Les points forts
- Puce plus performante pour une navigation plus fluide
- Remise généreuse sur un modèle encore récent
- Support 4K et HDR pour une image plus qualitative
❌ Les limites
- Prix plus élevé que les modèles HD et Select malgré la remise
- Écart de performance avec le modèle Max qui reste notable
Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (54% de réduction)
Avec 62 € d'économie, c'est le modèle le plus performant de toute la gamme, pensé pour les utilisateurs les plus exigeants en matière de fluidité et de qualité d'image. Sa puissance supérieure permet de profiter pleinement du Wi-Fi 6E et d'une navigation nettement plus rapide entre les applications les plus lourdes.
✅ Les points forts
- Performances les plus élevées de toute la gamme Fire TV Stick
- Compatible Wi-Fi 6E pour un streaming plus stable
- Économie la plus importante en valeur absolue (62 €)
❌ Les limites
- Reste le modèle le plus cher de la sélection malgré la remise
- Un surcoût qui ne se justifie que pour un usage intensif ou un réseau Wi-Fi 6E
Comment participer aux Jours Flash Prime chez Amazon ?
Les Jours Flash Prime sont un événement strictement réservé aux membres Amazon Prime : un simple compte Amazon ne suffit pas pour accéder aux offres exclusives de l'opération. L'abonnement Prime coûte actuellement 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, mais les nouveaux inscrits peuvent profiter d'un essai gratuit de 30 jours, résiliable à tout moment avant son terme, ce qui permet de profiter de l'événement sans frais si l'essai est annulé à temps.
Une fois abonné, il suffit de se rendre sur la page dédiée aux Jours Prime pour découvrir à la fois des offres à durée limitée accessibles à tous les visiteurs et des offres Prime anticipées réservées aux seuls abonnés. L'événement se déroule simultanément dans 22 pays, dont la France, du mardi 6 octobre à 00h01 jusqu'au mercredi 7 octobre à 23h59, soit 48 heures non-stop de promotions.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des Jours Flash Prime ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)