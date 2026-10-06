Les Jours Flash Prime sont un événement strictement réservé aux membres Amazon Prime : un simple compte Amazon ne suffit pas pour accéder aux offres exclusives de l'opération. L'abonnement Prime coûte actuellement 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, mais les nouveaux inscrits peuvent profiter d'un essai gratuit de 30 jours, résiliable à tout moment avant son terme, ce qui permet de profiter de l'événement sans frais si l'essai est annulé à temps.

Une fois abonné, il suffit de se rendre sur la page dédiée aux Jours Prime pour découvrir à la fois des offres à durée limitée accessibles à tous les visiteurs et des offres Prime anticipées réservées aux seuls abonnés. L'événement se déroule simultanément dans 22 pays, dont la France, du mardi 6 octobre à 00h01 jusqu'au mercredi 7 octobre à 23h59, soit 48 heures non-stop de promotions.