Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur-robot laveur adapté aux foyers où se trouvent des meubles bas et des animaux. Il peut passer tous les jours avec une bonne autonomie.

Cependant, dans les petits logements, sa station d’accueil peut s’avérer encombrante, et c’est un point à ne pas négliger avant de craquer pour ce bon plan des Jours Flash Prime .