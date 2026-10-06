Le Roborock Qrevo Edge 2 aspire et lave les sols. Grâce à sa hauteur de moins de 8 cm, c’est le parfait candidat pour passer sous les meubles. Cet aspirateur-robot laveur passe de 899,99 € à 549,99 € durant les Jours Flash Prime d’Amazon.
Quitte à investir dans un aspirateur-robot laveur, autant choisir un modèle capable de passer sous un maximum de meubles et de s’autonettoyer. C’est ce que propose le Roborock Qrevo Edge 2 Set, proposé à 549,99 € chez Amazon durant les Jours Flash Prime. Ce modèle combine deux serpillières rotatives, une navigation avec capteur rétractable et une puissance d’aspiration de 25 000 Pa.
Le Roborock Qrevo Edge 2 Set est disponible à 549,99 € sur Amazon pour les membres Prime.
Pour profiter des Jours Flash Prime n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo Edge 2 ?
- Pour son format fin : une fois son capteur rétracté, sa hauteur de 7,98 cm lui permet de passer sous un grand nombre de meubles bas.
- Pour sa station complète : elle vide le bac à poussière, lave les serpillières à l’eau chaude à 80 °C et les sèche à l’air chaud.
- Pour ses brosses anti-enchevêtrement : si vous avez des animaux de compagnie, leurs poils ne risquent pas de bloquer le robot.
Un robot qui s’invite là où les autres aspirateurs ne vont pas
L’aspirateur-robot laveur Qrevo Edge 2 dispose d’une puissance d’aspiration maximale de 25 000 Pa, associée à une brosse latérale extensible FlexiArm qui se rapproche des plinthes et des angles pour récupérer les poussières en bordure. Si l’on ajoute à cela sa capacité à se glisser facilement sous les meubles, on obtient un aspirateur qui traque la saleté partout. Sa partie dédiée au lavage utilise deux serpillières rotatives. Et pour circuler tout en évitant les obstacles, il combine une caméra, un éclairage structuré et une IA capable d’identifier plus de 280 types d’objets.
Un aspirateur autonome, mais qui demande de la place
Quant à sa station d’accueil, si elle s’assure de minimiser les besoins de maintenance manuelle entre deux utilisations, elle prend néanmoins de la place au sol : ses dimensions sont de 34 cm de largeur, 48,7 cm de profondeur et 52,1 cm de hauteur. Avant de commander, assurez-vous d’avoir assez d’espace pour l’installer chez vous.
✅ Les points forts
- Capteur de navigation rétractable et hauteur de 7,98 cm.
- Vidage automatique et lavage des serpillières à chaud.
- Brosse latérale extensible pour les bordures.
❌ Les limites
- Station encombrante dans un petit logement.
- Connexion Wi-Fi limitée à la bande 2,4 GHz.
À 549,99 € pour les membres Prime, le Roborock Qrevo Edge 2 Set est un bon plan des Jours Flash Prime d’Amazon.
Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur-robot laveur adapté aux foyers où se trouvent des meubles bas et des animaux. Il peut passer tous les jours avec une bonne autonomie.
Cependant, dans les petits logements, sa station d’accueil peut s’avérer encombrante, et c’est un point à ne pas négliger avant de craquer pour ce bon plan des Jours Flash Prime.
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