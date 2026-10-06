Les climatiseurs mobiles se sont arrachés pendant les fortes chaleurs de l’été, et le Dreo AC318S n’a pas échappé à la pénurie. Il revient en stock chez Amazon pour les Jours Flash Prime, l’occasion de vérifier à froid s’il convient à votre pièce avant le prochain épisode de chaleur.
Le Dreo AC318S est un climatiseur mobile de 7 500 BTU, soit 2,2 kW de puissance frigorifique, pensé pour une chambre ou un bureau d’une quinzaine de mètres carrés au plus. Nous l’avions vu arriver au printemps, lorsque Dreo a lancé en France sa gamme de ventilateurs et de climatiseurs.
Pendant les Jours Flash Prime, le climatiseur Dreo AC318S est affiché à 449,90 € chez Amazon, contre un prix de référence de 599,99 €. Son argument principal : pas de vidange, l’eau de condensation étant rejetée par la gaine en mode froid. Il s’adresse surtout aux locataires et à ceux qui ne peuvent pas poser de climatisation fixe.
Le climatiseur mobile Dreo AC318S passe à 449,90 € au lieu de 599,99 € chez Amazon pendant les Jours Flash Prime, avec son kit fenêtre fourni.
Pourquoi choisir le Dreo AC318S ?
- Pas de bac à surveiller : En mode climatisation, l’eau condensée est évaporée puis expulsée dehors par la gaine d’évacuation. Vous n’avez donc pas à vider un réservoir au milieu de la nuit, tant que la déshumidification ne tourne pas en continu.
- Trois fonctions en un appareil : Il refroidit entre 16 et 30 °C, ventile seul et déshumidifie jusqu’à 2,5 litres par heure. Les fonctions ventilateur et déshumidificateur lui donnent un usage en dehors des seuls pics de chaleur.
- Pilotage à distance : L’application Dreo et la compatibilité avec Alexa et Google Home permettent de lancer le froid avant de rentrer chez vous. La minuterie, réglable jusqu’à 24 heures, sert à le couper une fois endormi.
Une chambre sous les toits ou un bureau à domicile
Avec ses 7 500 BTU et un débit d’air de 300 m³/h, le Dreo AC318S vise les pièces de 10 à 15 m², pas un séjour ouvert. Dans un test publié en juillet, le site allemand HouseControllers a vu une pièce de 15 m² passer de 30 à 25 °C en une vingtaine de minutes. C’est le scénario typique de la chambre sous les combles ou du bureau qui chauffe l’après-midi. Compact et monté sur roulettes, il se déplace d’une pièce à l’autre selon l’heure.
Le profil le plus concerné reste le locataire qui ne peut pas percer un mur pour un split : le kit fenêtre fourni, avec plaque modulable et bande de mousse, s’installe sans travaux. Côté domotique, le même test confirme son intégration à Home Assistant et Homey. En revanche, si vous avez le sommeil léger, le compresseur reste audible : Dreo annonce 45 dB au minimum, mais HouseControllers a mesuré environ 53 dB en mode nuit. Au-delà de 15 m², il sera aussi vite à la peine.
Face à son grand frère et aux références du marché
Le Dreo AC318S n’est pas un climatiseur pour tout un appartement. Dans notre comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles, nous avons retenu son grand frère, le Dreo AC515S de 10 000 BTU, qui couvre jusqu’à 35 m² avec le même principe sans vidange.
Si le budget prime sur la connectivité, le Comfee Breezy Cool 2.6 y occupe la place du meilleur rapport qualité-prix, et le Midea PortaSplit celle du meilleur rendement. Le 318S se justifie pour une seule petite pièce, quand l’absence de vidange et l’application comptent plus que la puissance.
✅ Les points forts
- Condensats rejetés par la gaine en mode froid, sans bac à vider
- Kit fenêtre complet fourni, installation sans travaux
- Application complète, compatible Alexa et Google Home
- Gaz réfrigérant R290 et classe énergétique A
- Format compact sur roulettes, facile à déplacer
❌ Les limites
- Dimensionné pour 15 m² au maximum
- Compresseur audible, autour de 53 dB mesurés en mode nuit
- Vidange nécessaire en déshumidification intensive
- Prix de référence de 599,99 € bien au-dessus de son prix de lancement
Avant de commander le Dreo AC318S à 449,90 € chez Amazon, mesurez votre pièce et vérifiez que votre fenêtre peut accueillir sa gaine de 15 cm de diamètre.
Le Dreo AC318S coche les cases d’un climatiseur d’appoint pour une chambre ou un bureau : refroidissement rapide sur une petite surface, aucune vidange en mode froid, pilotage à distance. Il faut toutefois relativiser la remise affichée. À son arrivée en France au printemps, nous l’avions vu annoncé à partir de 460 euros, et il est déjà passé sous les 400 € chez Amazon fin juin. Le prix du jour n’a donc rien d’un plancher.
L’intérêt de l’offre est ailleurs : le modèle est de nouveau disponible, alors que les climatiseurs mobiles ont manqué partout pendant les épisodes de chaleur. Si vous avez raté le coche cet été pour une pièce de moins de 15 m², l’acheter maintenant vous évite la course aux stocks au prochain coup de chaud. Si rien ne presse, guetter une baisse plus nette d’ici l’été reste une option, et pour un séjour, mieux vaut viser plus puissant.
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