Le Dreo AC318S est un climatiseur mobile de 7 500 BTU, soit 2,2 kW de puissance frigorifique, pensé pour une chambre ou un bureau d’une quinzaine de mètres carrés au plus. Nous l’avions vu arriver au printemps, lorsque Dreo a lancé en France sa gamme de ventilateurs et de climatiseurs.

Pendant les Jours Flash Prime, le climatiseur Dreo AC318S est affiché à 449,90 € chez Amazon, contre un prix de référence de 599,99 €. Son argument principal : pas de vidange, l’eau de condensation étant rejetée par la gaine en mode froid. Il s’adresse surtout aux locataires et à ceux qui ne peuvent pas poser de climatisation fixe.