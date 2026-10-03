Au quotidien, le V15s s’utilise d’abord comme un aspirateur balai Dyson classique, avec un écran qui affiche la batterie restante, le mode choisi et un compteur de particules. La tête Submarine prend ensuite le relais sur les sols durs, mais elle n’aspire pas : il faut passer l’aspirateur, changer de brosse, puis laver. Comme le souligne notre test du Dyson V15s Detect Submarine, cette tête trouve sa meilleure place dans la cuisine ou la salle de bains, pour une tache ou une flaque traitée sans repasser par l’aspiration. Ses réservoirs de 300 ml d’eau propre et d’environ 350 ml d’eau sale tiennent une quinzaine de minutes, ce qui impose des allers-retours au robinet sur une grande surface.

Ce modèle parle donc aux foyers qui aspirent souvent, tapis compris, et lavent par petites zones plutôt que tout le logement d’un coup. Les propriétaires d’animaux y trouveront une aspiration efficace sur les poils, un point fort de notre essai. Il convient moins à un grand appartement entièrement carrelé, où les réservoirs écourtent vite la séance, ou à ceux qui peinent à porter un appareil lourd : équipé de la tête Submarine, il pèse environ 4 kg.