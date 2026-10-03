Premier aspirateur laveur de Dyson, le V15s Detect Submarine associe le bloc moteur du V15 Detect à une tête qui lave les sols durs à l’eau claire. Chez Darty, il s’affiche 290 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours, de quoi rouvrir la question d’un appareil aux compromis bien réels.
Le Dyson V15s Detect Submarine reprend la base de l’aspirateur balai V15 Detect et lui ajoute la tête Submarine, un rouleau qui lave carrelage, parquet ou béton ciré. Darty le propose à 589 € au lieu de 879 €, son prix le plus bas relevé sur les 30 derniers jours, soit 290 € d’économie et une remise de 33 %. L’offre est vendue directement par Darty. Elle vise d’abord les foyers où les sols durs dominent et qui veulent ranger la serpillière sans multiplier les appareils. Si vous espérez aspirer et laver en un seul passage, la suite explique pourquoi ce modèle ne le permet pas.
Le Dyson V15s Detect Submarine est affiché à 589 € chez Darty, contre 879 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Dyson V15s Detect Submarine ?
- Une aspiration au niveau du V15 Detect : notre test a relevé les mêmes performances que le V15 Detect Absolute sur sols durs comme sur tapis, avec 240 AW et des brosses motorisées qui ramassent poils, cheveux et poussières fines.
- Un lavage qui vient à bout des taches : la tête Submarine a effacé une tache de café séchée depuis deux jours en trois allers-retours lors de notre test, et son rouleau retient au passage petits débris et cheveux.
- Une autonomie qui laisse de la marge : comptez jusqu’à 60 minutes en mode Eco pour l’aspiration, et près de deux heures en mode lavage, où une pièce de 40 m² consomme environ 15 % de batterie.
Aspirer toute la maison, laver les pièces d’eau
Au quotidien, le V15s s’utilise d’abord comme un aspirateur balai Dyson classique, avec un écran qui affiche la batterie restante, le mode choisi et un compteur de particules. La tête Submarine prend ensuite le relais sur les sols durs, mais elle n’aspire pas : il faut passer l’aspirateur, changer de brosse, puis laver. Comme le souligne notre test du Dyson V15s Detect Submarine, cette tête trouve sa meilleure place dans la cuisine ou la salle de bains, pour une tache ou une flaque traitée sans repasser par l’aspiration. Ses réservoirs de 300 ml d’eau propre et d’environ 350 ml d’eau sale tiennent une quinzaine de minutes, ce qui impose des allers-retours au robinet sur une grande surface.
Ce modèle parle donc aux foyers qui aspirent souvent, tapis compris, et lavent par petites zones plutôt que tout le logement d’un coup. Les propriétaires d’animaux y trouveront une aspiration efficace sur les poils, un point fort de notre essai. Il convient moins à un grand appartement entièrement carrelé, où les réservoirs écourtent vite la séance, ou à ceux qui peinent à porter un appareil lourd : équipé de la tête Submarine, il pèse environ 4 kg.
Balai Dyson ou vrai aspirateur laveur : choisir son camp
Le V15s se situe à mi-chemin entre deux catégories. Face aux aspirateurs laveurs qui aspirent et lavent en même temps, comme le Tineco Floor One S9 Artist placé en tête de notre comparatif des meilleurs aspirateurs laveurs, il n’offre ni lavage simultané, ni nettoyage automatique du rouleau. Il apporte en revanche ce que ces appareils, peu adaptés aux tapis épais et aux moquettes, ne font pas : l’aspiration Dyson sur tous les sols et les textiles, avec un seul bloc moteur pour toute la maison.
✅ Les points forts
- Aspiration notée 10/10 dans notre test, sur sols durs comme sur textiles
- Lavage efficace sur les taches séchées, liquides ou grasses
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode Eco
- Fonctionnement discret, avec 60 dB mesurés en lavage
- Entretien simple, pièces lavables à l’eau claire
❌ Les limites
- Pas d’aspiration pendant le lavage, deux passages nécessaires
- Réservoirs de 300 et 350 ml, à vider toutes les 15 minutes environ
- Environ 4 kg avec la tête Submarine montée
- Ni position parking, ni nettoyage automatique du rouleau
Avant de commander votre Dyson V15s Detect Submarine à 589 €, vérifiez sur la fiche Darty le contenu exact du pack et le délai de livraison proposé.
À 589 €, le Dyson V15s Detect Submarine coûte 290 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours chez Darty. Vous obtenez un aspirateur balai dont notre test a salué l’aspiration, augmenté d’une tête de lavage efficace sur les taches du quotidien. Noté 7/10 par notre rédaction, il reste un appareil exigeant, mais cette baisse le rend plus facile à défendre pour un foyer qui aspire souvent et lave par zones.
Si votre priorité est de laver de grandes surfaces sans interruption, un aspirateur laveur dédié vous rendra davantage service, souvent avec une station qui nettoie le rouleau à votre place. Même constat si le poids vous rebute : environ 4 kg à manier demandent un peu d’endurance. Pour une cuisine, une salle de bains et des tapis entretenus avec un seul appareil, l’offre mérite en revanche un examen attentif.
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