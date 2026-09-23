Le MSI Mag Infinite S3 est une offre intéressante dans le contexte actuel, avec un prix pas trop exigeant pour un appareil clé en main, performant sur le 1440p et capable de tenir la route sur les AAA récents avec sa RTX 5070 et son Core i7-14700F. Si le prix des composants seuls vous fait peur ou que vous n’avez pas envie de vous casser la tête avec l’assemblage, c’est du tout bon.

Par contre si vous aimez le silence, visez une utilisation 4K intensive ou êtes un créateur de contenu qui a besoin de 32 Go de RAM et d’un stockage plus étendu, il faudra sûrement aller voir ailleurs. Mais le prix des configurations toutes faites varie du simple au double en fonction de la qualité des composants.