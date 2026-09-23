La MSI Mag Infinite S3 14NVP7-3040FR est une tour gaming toute faite, bien équipée pour du gaming Full HD, qui se retrouve à 1 649,99 euros au lieu de 1 999,99 euros grâce à une promo Fnac.
Dans le contexte actuel de crise des composants, se lancer dans le montage d’une tour à un prix raisonnable relève soit de l’exploit, soit de la folie. Sauf si vous retrouvez des barrettes de RAM dans votre garage. La solution la plus pragmatique, à l’heure actuelle, c’est de se tourner vers une configuration toute faite qu’on pourra faire évoluer lorsque les prix auront cessé de grimper. C'est pour ça que nous vous proposons la tour MSI Mag Infinite S3 qui a tout ce qu’il faut pour jouer en Full HD et un prix en baisse de 18 % sur Fnac pour ne rien gâcher.
Pourquoi choisir la MSI Mag Infinite S3 ?
- Sa puissance brute solide en jeu avec l’i714700F et la RTX 5070 12 Go qui permettent de dépasser les 80 FPS en 1440p sur la plupart des jeux AAA.
- Le support du DLSS 4 et des fonctions IA de l’architecture Blackwell pour un gain de fluidité notable.
- Ça reste une configuration équilibrée et évolutive avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To à changer quand les prix seront plus bas.
Pour une expérience gaming 1440p et de la polyvalence
Le MSI Mag Infinite S3 présenté ici est fait pour que vous puissiez jouer en 1440p sur tous les gros jeux, avec une RTX 5070 qui trouve son meilleur équilibre entre qualité visuelle et fluidité. Sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Monster Hunter Wilds, vous pouvez viser facilement jusqu’à 110 FPS en ultra selon le niveau de ray tracing et l’usage du DLSS. Le processeur i7-14700F avec ses 20 cœurs et ses 28 threads permet de se faire plaisir en streaming, montage et multitâche. Par contre, les 16 Go et le SSD de 1 To peuvent sembler justes si vous installez plusieurs AAA simultanément sur votre machine.
Des limites à garder en tête
Par rapport à des alternatives comme les HP Omen ou Lenovo Legion équipés d’une RTX 4070 ou 4070 Super, le Mag Infinite S3 se distingue par sa RTX 5070 plus récente et son DLSS 4. Mais il montre ses limites thermiques sous charge prolongée, où les températures du CPU peuvent grimper entre 80 et 90°C en profil performance, avec des ventilateurs qui commencent à faire du bruit, ce qui peut gêner dans un environnement silencieux.
✅ Les points forts
- Les performances en gaming avec la combinaison du i7-14700F et de la RTX 5070
- Le support du DLSS 4 et des fonctions IA de la série Blackwell
- La connectique complète (Wi-Fi 6E, USB-C et Bluetooth 5.2)
- Un châssis compact et un design sobre adapté à la plupart des bureaux
❌ Les limites
- Les températures perfectibles du CPU avec des pics à 80-90°C
- Les 16 Go de RAM montrent vite leurs limites
- Idem pour le SSD 1 To si vous avez beaucoup de gros jeux
- Les logiciels MSI sont gourmands en ressources
- Le niveau sonore audible sous forte charge
Le MSI Mag Infinite S3 est un bon PC fixe à retrouver sur Fnac pour 1 649,99 € au lieu de 1 999,99 €
Le MSI Mag Infinite S3 est une offre intéressante dans le contexte actuel, avec un prix pas trop exigeant pour un appareil clé en main, performant sur le 1440p et capable de tenir la route sur les AAA récents avec sa RTX 5070 et son Core i7-14700F. Si le prix des composants seuls vous fait peur ou que vous n’avez pas envie de vous casser la tête avec l’assemblage, c’est du tout bon.
Par contre si vous aimez le silence, visez une utilisation 4K intensive ou êtes un créateur de contenu qui a besoin de 32 Go de RAM et d’un stockage plus étendu, il faudra sûrement aller voir ailleurs. Mais le prix des configurations toutes faites varie du simple au double en fonction de la qualité des composants.
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