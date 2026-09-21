La Philips Hue Go White & Color Ambiance est une lampe connectée qui fonctionne sur secteur ou batterie, qui se retrouve à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros sur Boulanger.
La Philips Hue Go White & Color Ambiance est l'une des rares lampes d'ambiance connectée réellement portable du marché. Avec les quelques douces soirées qu'il reste, ça permet d'avoir une petite ambiance sympathique en terrasse le soir, ou quelque chose de tamisé à l'intérieur. Et elle n'a pas besoin d'être branchée en permanence puisqu'elle est dotée d'une petite batterie. Pas forcément besoin d'avoir le pont Hue en plus, elle est totalement utilisable indépendamment, même si c'est un vrai plus. Là son vrai atout c'est son prix en baisse de 30 euros actuellement sur Boulanger.
La lampe connectée Philips Hue GO est en promo à 59,99€ au lieu de 89,99€ sur Boulanger
Pourquoi choisir la Philips Hue Go White & Color Ambiance ?
- On peut la mettre n'importe où avec sa batterie intégrée : elle peut servir de lampe de chevet, de lampe d'ambiance ou encore d'appoint.
- La qualité de la lumière est soignée en blanc chaud et en couleurs, avec un grand choix de teintes qui transforment l'ambiance d'une pièce.
- Une intégration poussée à l'écosystème Philips avec des scénarios, des automatisations, le contrôle vocal et la synchronisation avec les autres produits de la marque.
Une lampe d'ambiance nomade à usage ciblé
La Philips Hue Go est une lampe d'appoint mobile qui peut vous suivre partout, c'est un de ses avantages. Elle n'est pas condamnée à un rôle unique et peut aller dans toutes les pièces, même servir de réveil lumineux avec ses transitions progressives. Avec environ 520 lumens annoncés et une température de couleur allant de 2 000 à 2 500 K. Vous pouvez la brancher sur secteur pour une autonomie infinie ou compter sur elle pendant 2,5h sur batterie. Si vous choisissez l'ambiance bougie, elle peut même durer 18h. L'app mobile permet de gérer tous les scénarios, les automatisations et si vous avez le fameux Hue Bridge ou la Hue Sync Box, vous accédez à des fonctions poussées de synchronisation avec d'autres appareils.
Un écosystème riche mais des limites techniques
Face à des lampes connectées plus récentes ou à la version Hue Go Portable, ce modèle plus classique peut miser sur un écosystème plus mature et des couleurs abouties. Elle accuse le coup sur l'autonomie, la luminosité ou l'absence d'étanchéité puisqu'elle n'est certifiée que IP20. Si vous avez déjà de l'équipement Hue, elle va s'intégrer sans problème dans la petite famille. Même isolée elle s'en sort bien mais elle peut sembler limitée si vous cherchez vraiment un produit autonome.
✅ Les points forts
- Elle est nomade, légère et facile à déplacer avec une batterie intégrée
- La qualité de la lumière, que ce soit en blanc ou en couleurs
- L'écosystème Philips Hue complet, avec des scénarios, des automatisations et le contrôle vocal
- La fonction réveil lumineux bien pensée, avec des transitions progressives.
❌ Les limites
- L'autonomie inférieure à 3h en pleine puissance
- La luminosité baisse de 25% sur batterie
- L'IRC n'est pas bonne en lumière froide
- Le pont Hue nécessaire pour exploiter toutes les fonctions
- Pas étanche (IP20) ce qui restreint son usage en extérieur malgré son côté nomade
- L'interface physique réduite à un seul bouton
C'est chez Boulanger que la Philips Hue Go est la moins chère, 59,99 € au lieu de 89,99 €
La Philips Hue Go White & Color Ambiance a un vrai intérêt comme lampe d'ambiance connectée et nomade, surtout si vous avez déjà un écosystème Hue près à l'accueillir. Elle est bien pensée pour créer une ambiance rapidement et elle brille surtout pour sa fonction réveil. Mais malgré son côté portable, l'autonomie peut être un peu décevante et il vaut mieux la laisser brancher, quitte à perdre en puissance.
Il ne faut pas la prendre comme lampe de lecture ou pour un usage exclusivement extérieur, à cause des arguments cités plus haut. La Hue Go Portable est une alternative sérieuse pour le côté nomade et autonome. Avec tout ça en tête, vous savez où vous mettez les pieds et sa réduction actuelle chez Boulanger permet de gommer ses quelques défauts.
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