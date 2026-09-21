La Philips Hue Go White & Color Ambiance a un vrai intérêt comme lampe d'ambiance connectée et nomade, surtout si vous avez déjà un écosystème Hue près à l'accueillir. Elle est bien pensée pour créer une ambiance rapidement et elle brille surtout pour sa fonction réveil. Mais malgré son côté portable, l'autonomie peut être un peu décevante et il vaut mieux la laisser brancher, quitte à perdre en puissance.

Il ne faut pas la prendre comme lampe de lecture ou pour un usage exclusivement extérieur, à cause des arguments cités plus haut. La Hue Go Portable est une alternative sérieuse pour le côté nomade et autonome. Avec tout ça en tête, vous savez où vous mettez les pieds et sa réduction actuelle chez Boulanger permet de gommer ses quelques défauts.