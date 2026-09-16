Avec sa puissante puce M3, l’iPad Air M3 est une tablette polyvalente sublimée par une dalle IPS de 2 360 x 1 640 pixels. Chez Boulanger, elle est actuellement disponible à 919 euros.
Pourquoi choisir l’iPad Air M3 ?
- La puce M3 : Star de cette tablette, cette puce permet de tout faire, que ce soit consommer du contenu en streaming, jouer ou même monter des vidéos.
- Une autonomie confortable : Apple ne fait pas de réelle avancée, mais l’autonomie de dix heures est largement suffisante pour une soirée devant Netflix ou Prime Video.
- Le prix : En s’approchant des 900 euros, l’iPad Air M3 se détache de la version M4, sortie après. Si cette dernière est plus performante, le gain de puissance ne justifie pas de dépenser presque 150 euros de plus.
Apple fait du Apple
Point fort pour certains, point noir pour d’autres, mais l’iPad Air M3 de 11 pouces se place dans la continuité de son prédécesseur. Ainsi, on se retrouve toujours avec une tablette légère qui a un poids inférieur à 500 grammes. À l’avant, les bordures épaisses sont toujours présentes. Celles-ci permettent aux paumes des mains de ne pas empiéter sur l'’écran.
Justement, en parlant de l’écran, Apple propose une dalle de 11 pouces avec une résolution de 2 732 x 2 048 pixels. Si la qualité est au rendez-vous, deux éléments viennent légèrement ternir la copie. D’abord, la tablette est toujours bloquée à 60 Hz alors que bon nombre de concurrents font mieux. Ensuite, l’iPad Air M3 se contente de 600 nits pour la luminosité, ce qui peut présenter des limites en extérieur.
Du côté de l’autonomie, il faut compter sur une dizaine d’heures lorsque la tablette est à 100 %. Pour la recharge, il faut prendre son mal en patience puisqu’il faut attendre deux heures pour une recharge complète.
Encore dans le coup ?
Avec 180 euros de moins, l'iPad Air M3 se démarque puisque les différences entre les deux modèles sont minimes. La puce M3 reste efficace même si la M4 est légèrement plus performante. Avec la puce M3 et l’achat d’un clavier compatible, vous pourrez transformer votre tablette en un petit MacBook Air avec un format plus compact et un champ des possibles moins important. Cependant, pour des tâches bureautiques, cette configuration suffira amplement.
Là où l'iPad Air M4 se démarque, c’est avec l’arrivée de la puce N1 pour notamment prendre en charge le Wi-Fi 7.
✅ Les points forts
- La puissance de la puce M3
- Un écran de 11 pouces toujours réactif
- Une autonomie confortable de dix heures
❌ Les limites
- Une charge lente
- Toujours bloqué au 60 Hz
L’iPad Air M3 reste toujours une excellente tablette, portée par la puissance de la puce M3 qui couvre de nombreux usages. La qualité de l’écran permet de regarder des films et des séries tandis que la promotion de Boulanger rend la tablette plus attractive que le modèle M4.
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