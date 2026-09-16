Point fort pour certains, point noir pour d’autres, mais l’iPad Air M3 de 11 pouces se place dans la continuité de son prédécesseur. Ainsi, on se retrouve toujours avec une tablette légère qui a un poids inférieur à 500 grammes. À l’avant, les bordures épaisses sont toujours présentes. Celles-ci permettent aux paumes des mains de ne pas empiéter sur l'’écran.

Justement, en parlant de l’écran, Apple propose une dalle de 11 pouces avec une résolution de 2 732 x 2 048 pixels. Si la qualité est au rendez-vous, deux éléments viennent légèrement ternir la copie. D’abord, la tablette est toujours bloquée à 60 Hz alors que bon nombre de concurrents font mieux. Ensuite, l’iPad Air M3 se contente de 600 nits pour la luminosité, ce qui peut présenter des limites en extérieur.

Du côté de l’autonomie, il faut compter sur une dizaine d’heures lorsque la tablette est à 100 %. Pour la recharge, il faut prendre son mal en patience puisqu’il faut attendre deux heures pour une recharge complète.