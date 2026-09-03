Sans changer de design, Apple rafraîchit la gamme Air de ses tablettes avec ce modèle qui s’offre un joli gain de puissance grâce à la puce M3. Pour le découvrir à prix réduit, direction Boulanger qui lui retire 130 euros
Voir des produits Apple s’offrir d’importantes promotions reste un événement plutôt rare. C’est pour cela qu’il faut saisir l’opportunité lorsqu’elle se présente. Direction Boulanger pour trouver un iPad Air M3 de 11 pouces qui perd 20 % de son prix. Avec cette tablette, vous aurez un appareil parfait pour le streaming et qui peut devenir un outil de travail s’il est bien entouré.
Pourquoi choisir l’iPad Air M3 de 11 pouces ?
- Un écran de 11 pouces passe-partout : Apple ressort la technologie Liquid Retina pour sa tablette qui offre un rendu agréable même si la luminosité limitée à 600 cd/m2 peut poser quelques problèmes en extérieur.
- La puissance de la puce M3 : Avec cette tablette, rien ne vous résistera que ce soit le scroll sur les réseaux sociaux, le streaming vidéo ou encore le gaming.
- La commande universelle : Si vous avez un MacBook en manque de puissance, vous pouvez transformer cette tablette en un petit ordinateur portable.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur cet iPad Air M3 de 11 pouces. La mise à jour des prix est automatique.
Un design toujours aussi agréable
Aucun changement n’est à noter visuellement sur cet iPad Air M3. On reprend donc le même design avec le capteur optique logé dans le coin. Par conséquent, les bordures épaisses sont toujours présentes. Si d’autres marques optent pour des bordures plus fines, Apple souhaite les conserver pour que vos paumes de mains n’empiètent pas sur l'’écran.
Justement, en parlant de l’écran, celui-ci mêle des qualités et des défauts. La technologie Liquid Retina est toujours présente et l’écran de 11 pouces en met plein les yeux avec sa résolution de 2360 x 1640 pixels. Malheureusement, il est toujours bloqué à 60 Hz, ce qui est un problème pour une tablette vendue pour plus de 500 euros lorsque d'autres concurrents peuvent monter à 120 Hz.
Une vraie machine de travail ?
Néanmoins, il est possible de connecter un clavier Apple ou de vous servir du clavier d’un autre Mac moins puissant pour le lier à la tablette grâce à la commande universelle. Cependant, la tablette ne comporte que 128 Go de stockage et on peut rapidement se sentir à l’étroit. Par ailleurs, si vous disposez déjà de produits Apple, vous ne serez pas déstabilisé par l'interface d'’iPadOS.
L'’autre bon point de la tablette : l’autonomie. En streaming vidéo ou en navigation web, elle peut tenir une dizaine d’heures. Évidemment, si vous effectuez des tâches plus énergivores, la batterie va fondre plus rapidement.
✅ Les points forts
- La puissance de la puce M3
- La compatibilité avec Apple Intelligence
- L'’iPadOS 18 est toujours aussi agréable
❌ Les limites
- Toujours bloqué à 60 Hz
- Seulement 128 Go de stockage
- Toujours un appareil photo faiblard
Sans surprise, l’Apple iPad Air M3 est une excellente tablette qui s’appuie sur la puissance de la puce M3 pour faire oublier un écran toujours limité à 60 Hz et un espace de stockage assez restreint. Néanmoins, pour regarder une série ou pour jouer, la tablette ne faiblira jamais.
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