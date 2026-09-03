Aucun changement n’est à noter visuellement sur cet iPad Air M3. On reprend donc le même design avec le capteur optique logé dans le coin. Par conséquent, les bordures épaisses sont toujours présentes. Si d’autres marques optent pour des bordures plus fines, Apple souhaite les conserver pour que vos paumes de mains n’empiètent pas sur l'’écran.

Justement, en parlant de l’écran, celui-ci mêle des qualités et des défauts. La technologie Liquid Retina est toujours présente et l’écran de 11 pouces en met plein les yeux avec sa résolution de 2360 x 1640 pixels. Malheureusement, il est toujours bloqué à 60 Hz, ce qui est un problème pour une tablette vendue pour plus de 500 euros lorsque d'autres concurrents peuvent monter à 120 Hz.