La Canon PIXMA TS3751i est une imprimante jet d'encre multifonction conçue pour un usage domestique modéré, entre 100 et 500 pages par mois selon les données du fabricant. Boulanger l'affiche actuellement à 39,99 € au lieu de 44,99 €, une offre que l'on peut consulter directement sur la fiche produit chez Boulanger.

Elle imprime, numérise et copie en Wi-Fi, avec une compatibilité AirPrint et Mopria qui permet de lancer une impression depuis un smartphone sans installer de pilote. Ce format compact et ce tarif d'accès en font une option pertinente pour les familles, les étudiants ou les télétravailleurs qui cherchent à équiper un bureau sans faire exploser le budget de rentrée.