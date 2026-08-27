À l'approche de la rentrée, les besoins d'impression du foyer se multiplient entre devoirs, justificatifs et documents administratifs à fournir dans l'urgence. Boulanger propose actuellement la Canon PIXMA TS3751i à 39,99 € au lieu de 44,99 €, une occasion d'examiner ce que vaut réellement cette imprimante d'entrée de gamme avant de s'équiper.
La Canon PIXMA TS3751i est une imprimante jet d'encre multifonction conçue pour un usage domestique modéré, entre 100 et 500 pages par mois selon les données du fabricant. Boulanger l'affiche actuellement à 39,99 € au lieu de 44,99 €, une offre que l'on peut consulter directement sur la fiche produit chez Boulanger.
Elle imprime, numérise et copie en Wi-Fi, avec une compatibilité AirPrint et Mopria qui permet de lancer une impression depuis un smartphone sans installer de pilote. Ce format compact et ce tarif d'accès en font une option pertinente pour les familles, les étudiants ou les télétravailleurs qui cherchent à équiper un bureau sans faire exploser le budget de rentrée.
Pourquoi choisir la Canon PIXMA TS3751i ?
- Un tarif de rentrée : à 39,99 € contre 44,99 € habituellement, soit une remise de 11 % chez Boulanger
- Une connectivité complète : Wi-Fi, AirPrint et Mopria pour imprimer et numériser depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette
- Un format pensé pour un usage familial : une cadence de 100 à 500 pages par mois adaptée à un foyer avec des enfants scolarisés
À qui s'adresse la Canon PIXMA TS3751i au quotidien ?
Dans son comparatif des meilleures imprimantes actualisé en 2026, la rédaction de Clubic note que les modèles Canon PIXMA d'entrée de gamme misent avant tout sur la simplicité d'usage et un tarif accessible, quitte à laisser de côté certaines fonctions avancées comme le recto verso automatique. La TS3751i s'inscrit dans cette même logique : sa vitesse annoncée de 15 à 30 pages par minute et sa résolution de 4800 x 1200 ppp suffisent largement pour imprimer des documents texte, des devoirs ou des justificatifs administratifs du quotidien. Canon propose par ailleurs un abonnement PIXMA Print Plan, qui permet de recevoir automatiquement des cartouches selon le volume d'impression choisi, une option à considérer pour lisser le coût des consommables dans le temps. Son écran LCD de 3,7 cm et son système à deux cartouches, une noire et une couleur, facilitent enfin la prise en main pour un usage occasionnel à modéré, sans configuration complexe au démarrage.
Comment se positionne-t-elle face aux autres imprimantes Canon ?
Face à des modèles plus complets comme la TS6550i, testée par Clubic et dotée d'un écran OLED ainsi que du recto verso automatique, la TS3751i mise avant tout sur un tarif d'accès plus bas et une prise en main immédiate. Elle permet aussi l'impression de photos sans bordure jusqu'au format 13 x 18 cm, mais elle ne remplace pas une imprimante bureautique ou photo plus avancée, et convient surtout à un usage ponctuel et peu exigeant, en particulier pour la rentrée.
✅ Les points forts
- Un tarif particulièrement bas pour une imprimante multifonction Wi-Fi neuve
- Une connectivité complète (Wi-Fi, AirPrint, Mopria) sans pilote nécessaire pour numériser
- Un format compact de 43,5 x 14,5 x 32,7 cm, facile à installer sur un petit bureau
- Une consommation électrique réduite, de 0,3 W en veille à 9 W maximum en fonctionnement
- Une garantie légale de 2 ans chez Boulanger et une note client de 4,3/5 sur 35 avis
❌ Les limites
- Aucune impression recto verso automatique
- Une résolution standard de 4800 x 1200 ppp, suffisante pour du texte mais limitée pour la photo
- Un seul appareil compatible à la fois en connexion directe
- Un coût de cartouches (à partir de 16,99 € l'unité) qui peut peser sur la durée en cas d'usage irrégulier
La Canon PIXMA TS3751i à 39,99 € reste disponible chez Boulanger, à vérifier avant la fin des offres de rentrée !
La Canon PIXMA TS3751i coche les cases essentielles pour un usage domestique modéré : impression, numérisation et copie en Wi-Fi, le tout à un tarif rarement observé sur une imprimante neuve. À 39,99 € chez Boulanger, elle s'adresse avant tout aux familles, aux étudiants ou aux télétravailleurs qui impriment occasionnellement des documents texte ou des devoirs, sans rechercher de fonctions avancées comme le recto verso automatique.
Les utilisateurs qui impriment quotidiennement de gros volumes ou qui privilégient la qualité photo auront plutôt intérêt à se tourner vers un modèle supérieur, comme la TS6550i testée par Clubic. Pour un besoin ponctuel de rentrée, ce bon plan permet en revanche d'équiper un foyer à moindre coût, avec l'essentiel des fonctions attendues d'une imprimante familiale.
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