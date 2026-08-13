La tablette XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' mise sur un écran LCD 2K rafraîchi à 120 Hz et sur une autonomie confortable pour se positionner comme une alternative accessible aux tablettes premium. Cette version Gris 128 Go profite actuellement d'une remise chez Boulanger, qui la propose à 199 euros port compris. Ce type d'offre s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent un écran confortable pour le streaming, la lecture ou la navigation, sans faire exploser leur budget. Pour découvrir le détail de la configuration et finaliser une éventuelle commande, vous pouvez consulter la fiche produit chez Boulanger, où l'offre est actuellement active.

Vendue neuve chez Boulanger, avec livraison offerte et garantie légale de deux ans, cette tablette cible surtout un usage quotidien : divertissement, communication et productivité légère.