Boulanger propose actuellement la tablette Android XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' Gris 128 Go à 199,00 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 26 %. Voici ce que vaut réellement cette offre pour qui cherche une tablette polyvalente à budget maîtrisé.
La tablette XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' mise sur un écran LCD 2K rafraîchi à 120 Hz et sur une autonomie confortable pour se positionner comme une alternative accessible aux tablettes premium. Cette version Gris 128 Go profite actuellement d'une remise chez Boulanger, qui la propose à 199 euros port compris. Ce type d'offre s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent un écran confortable pour le streaming, la lecture ou la navigation, sans faire exploser leur budget. Pour découvrir le détail de la configuration et finaliser une éventuelle commande, vous pouvez consulter la fiche produit chez Boulanger, où l'offre est actuellement active.
Vendue neuve chez Boulanger, avec livraison offerte et garantie légale de deux ans, cette tablette cible surtout un usage quotidien : divertissement, communication et productivité légère.
Voici l XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' Gris 128 Go à 199,00 € au lieu de 269,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' Gris 128 Go ?
- Écran LCD 2K et 120 Hz : une définition de 1280 x 2048 pixels et un taux de rafraîchissement élevé pour une navigation fluide et une image détaillée.
- Autonomie annoncée jusqu'à 108 heures : une batterie de 7600 mAh pensée pour limiter les recharges au quotidien, selon les données communiquées par Boulanger.
- Stockage extensible jusqu'à 2 To : 128 Go de mémoire interne complétés par un emplacement microSD pour stocker photos, vidéos et applications sans contrainte.
Un usage pensé pour le streaming, la lecture et le quotidien connecté
Avec son écran de 9,7 pouces en définition 1280 x 2048 pixels et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, la tablette assure un confort visuel appréciable pour regarder des séries, lire des ebooks ou naviguer sur les réseaux sociaux. La luminosité annoncée jusqu'à 600 nits et la certification TÜV Rheinland, qui limite la lumière bleue et le scintillement, complètent cette approche pensée pour un usage prolongé. Le processeur Snapdragon 6s 4G Gen 2, épaulé par un GPU Adreno 610, se contente des tâches courantes mais montre ses limites sur les usages plus exigeants comme le multitâche intensif ou les jeux 3D gourmands. Dans son comparatif des meilleures tablettes Android, la rédaction Clubic rappelle que ce segment de prix reste avant tout pensé pour un usage familial ou complémentaire, plutôt que pour remplacer un ordinateur au quotidien.
Une alternative accessible face aux tablettes premium
Face à des références comme l'iPad ou les Galaxy Tab haut de gamme, la Redmi Pad 2 9.7'' ne rivalise ni en puissance ni en écosystème logiciel. Elle apporte en revanche un écran confortable et une autonomie solide à un tarif nettement plus accessible, ce qui en fait une option pertinente pour un usage secondaire ou familial.
✅ Les points forts
- Écran LCD 2K fluide à 120 Hz, agréable pour la vidéo, les jeux légers et la lecture
- Autonomie annoncée jusqu'à 108 heures selon la fiche Boulanger
- Stockage extensible jusqu'à 2 To via microSD
- Deux haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res Audio
- Remise de 26 % chez Boulanger, sous la barre des 200 euros
❌ Les limites
- Processeur Snapdragon 6s 4G Gen 2 limité pour les usages intensifs ou le multitâche lourd
- Pas de charge rapide selon la fiche technique du marchand
- Chargeur non fourni dans le carton, seul le câble USB est inclus
- Pas de lecteur d'empreinte digitale, seule la reconnaissance faciale est proposée
La XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' Gris 128 Go reste affichée à 199,00 € chez Boulanger, contre 269,99 € hors promotion.
Cette offre Boulanger sur la XIAOMI Redmi Pad 2 9.7'' Gris 128 Go s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent une tablette polyvalente pour le streaming, la lecture et la navigation au quotidien, sans viser la performance pure. Avec son écran 2K à 120 Hz, son autonomie annoncée et sa remise de 26 %, elle coche les cases essentielles d'un usage familial ou secondaire à moins de 200 euros.
Les profils en quête de puissance pour le jeu exigeant ou le montage vidéo devraient plutôt se tourner vers une tablette mieux équipée en processeur. Pour un usage grand public centré sur le confort visuel et l'autonomie, cette offre mérite en revanche votre attention tant qu'elle reste disponible chez Boulanger.
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