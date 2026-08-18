À quelques jours de la rentrée, Boulanger fait chuter le prix de la tablette Lenovo Idea Tab, vendue avec son stylet, à 189 euros au lieu de 289 euros. De quoi équiper un lycéen ou un étudiant sans faire exploser le budget, à condition d'accepter certains compromis techniques.
Lenovo étoffe sa gamme accessible avec cette Idea Tab 11 pouces, livrée d'emblée avec son stylet Tab Pen. Boulanger propose actuellement cette tablette à prix réduit dans le cadre de sa sélection rentrée, une période où les besoins en équipement mobile pour les études se multiplient.
Ce pack séduira surtout les lycéens, étudiants ou familles en quête d'un écran secondaire polyvalent pour la prise de notes et le multimédia léger, sans viser les performances d'une tablette haut de gamme. Avec une remise de 100 euros par rapport au prix de référence, l'écart de prix chez Boulanger place cette Idea Tab parmi les offres les plus accessibles du marché pour une tablette livrée avec stylet.
Pourquoi choisir la Lenovo Idea Tab ?
- Un stylet inclus dès l'achat : le Lenovo Tab Pen accompagne la tablette sans surcoût, utile pour la prise de notes manuscrites ou le dessin.
- Un écran 2.5K fluide à 90 Hz : la dalle IPS de 11 pouces affiche une définition de 2560 x 1600 pixels pour une image nette en lecture comme en vidéo.
- Une remise de 100 euros chez Boulanger : le prix passe de 289 à 189 euros, soit 35 % de réduction sur le tarif de référence.
Une tablette pensée pour les usages studieux et le multimédia léger
Sous le capot, cette Idea Tab embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300 associé à 4 Go de mémoire vive, une configuration suffisante pour la navigation, la prise de notes ou le visionnage de vidéos, mais qui montrera ses limites sur des usages plus gourmands en multitâche.
Le stockage de 128 Go, extensible par carte microSD jusqu'à 2 To, permet d'accueillir cours, documents et applications sans contrainte excessive, tandis que la batterie de 7040 mAh promet une autonomie confortable pour une journée de cours, avec une recharge rapide via USB-C. Les quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos rendent par ailleurs le visionnage de vidéos ou de cours en ligne plus agréable qu'attendu sur une tablette de ce positionnement tarifaire. Comme le rappelle régulièrement la rédaction Clubic dans ses tests de tablettes Lenovo pensées pour les élèves et étudiants, ce type de configuration cible avant tout un usage complémentaire au smartphone plutôt qu'un remplacement d'ordinateur portable.
Face aux tablettes premium, une alternative budget assumée
Face à des tablettes comme l'iPad ou la Galaxy Tab S10 FE, l'Idea Tab ne rivalise ni en puissance ni en finitions haut de gamme. Elle mise en revanche sur un rapport prix/équipement difficile à trouver ailleurs, stylet et écran 2.5K compris.
✅ Les points forts
- Le stylet Lenovo Tab Pen fourni sans coût supplémentaire
- L'écran 2.5K à 90 Hz, agréable pour la lecture et la vidéo
- Un prix particulièrement contenu pour une tablette livrée avec stylet
- La batterie généreuse de 7040 mAh
- Un châssis métallique plus qualitatif que la moyenne du segment
❌ Les limites
- Seulement 4 Go de RAM, qui peut freiner le multitâche
- Le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte
- Le Wi-Fi 5 plutôt qu'une puce Wi-Fi 6
- Ni reconnaissance faciale, ni lecteur d'empreinte digitale
La Lenovo Idea Tab à 189,00 € chez Boulanger : une offre rentrée à saisir avant la fin de la sélection
Cette Lenovo Idea Tab s'adresse avant tout aux familles qui cherchent une tablette d'appoint pour la rentrée, capable de gérer la prise de notes, la lecture et le visionnage de contenus sans exploser le budget. Le stylet fourni et l'écran 2.5K en font une proposition cohérente pour un collégien, un lycéen ou un étudiant qui n'a pas besoin de puissance brute au quotidien, et le châssis métallique rassure sur la tenue dans le temps de l'appareil.
Les utilisateurs en quête de performances soutenues ou de multitâche intensif regarderont plutôt vers des modèles mieux dotés en mémoire vive, comme l'Idea Tab Pro. Pensez également à prévoir un chargeur compatible USB-C, puisqu'il n'est pas inclus dans la boîte. Pour un usage ponctuel et complémentaire au smartphone, cette offre à 189 euros chez Boulanger reste une option à considérer tant que la sélection rentrée est active.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : 500 Go d'espace de stockage GRATUIT pendant 3 mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 21 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !