Lenovo étoffe sa gamme accessible avec cette Idea Tab 11 pouces, livrée d'emblée avec son stylet Tab Pen. Boulanger propose actuellement cette tablette à prix réduit dans le cadre de sa sélection rentrée, une période où les besoins en équipement mobile pour les études se multiplient.

Ce pack séduira surtout les lycéens, étudiants ou familles en quête d'un écran secondaire polyvalent pour la prise de notes et le multimédia léger, sans viser les performances d'une tablette haut de gamme. Avec une remise de 100 euros par rapport au prix de référence, l'écart de prix chez Boulanger place cette Idea Tab parmi les offres les plus accessibles du marché pour une tablette livrée avec stylet.