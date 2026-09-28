Le Dyson V8 Cyclone est un balai aspirateur efficace, mais qui fait l’impasse sur plusieurs attendus pour un appareil manuel comme l’autonomie qui est limitée. Pour essayer d’effacer ces défauts, Boulanger baisse son prix de 32 %.
Pourquoi choisir le Dyson V8 Cyclone ?
- Deux brosses d’aspiration : En plus d’aspirer le sol, ce Dyson V8 Cyclone s’accompagne d’une seconde brosse pour un nettoyage efficace dans les rainures du carrelage ou dans les creux de votre canapé.
- Deux modes d'aspiration : Choisissez entre le mode standard ou le mode turbo pour obtenir un boost de puissance. Si vous optez pour ce dernier, l’aspirateur tombera à court de batterie plus rapidement.
- Un bac à poussière à entretenir régulièrement : Pour vider les poussières, il suffira d’ouvrir le bac à poussière situé à l’arrière de l’engin. Pour cela, il faudra tirer sur une poignée et être au-dessus d'une poubelle.
Un nettoyage efficace, non sans défaut
Avec son V8 Cyclone, Dyson mise tout sur l’aspiration et ne s'est pas occupé des détails. Cette obsession pour l'aspiration s’accompagne de quelques défauts à commencer par son support. Contrairement à certaines marques comme Bissell, Dyson reste sur son support à fixer au mur. Par conséquent, cela impliquera de le fixer avec quelques vis, mais l’opération ne s'avère pas compliquée.
En action, le balai aspirateur est efficace avec une puissance d’aspiration de 150 AirWatts. Si c’est insuffisant, un mode turbo est présent pour un nettoyage plus efficace. Pour atteindre les creux de votre canapé et les rainures de votre carrelage, une seconde brosse est fournie.
Si vous souhaitez passer sur un meuble, il faut prendre en compte que le V8 Cyclone affiche 2,7 kg sur la balance, ce qui peut peser sur votre épaule.
Une autonomie à revoir
Si le nettoyage est efficace, l’autonomie reste à désirer. Le V8 Cyclone ne tient qu’une heure avec une seule charge tandis que la recharge met quatre heures. Pire encore, si vous activez le mode turbo, l'autonomie baissera davantage.
Pour suivre l'autonomie de cet aspirateur, un écran aurait été appréciable, mais Dyson a préféré faire l’impasse dessus.
Pour vider ce V8 Cyclone, rien de plus simple. Il suffira de tirer sur une poignée pour ouvrir le bac dédié. Attention, il faudra se placer au-dessus d’une poubelle afin de ne pas voir les poussières s’éparpiller sur le sol.
✅ Les points forts
- Une puissance d’aspiration maximale de 150 AirWatts
- Il est facile de retirer le bac à poussière pour le vider
- Un accessoire fourni pour atteindre les coins difficiles d’accès
❌ Les limites
- Pas d’écran pour suivre l'autonomie
- Une faible autonomie en mode turbo
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Malgré ses qualités, le Dyson V8 Cyclone présente plusieurs défauts qui deviennent difficiles à pardonner en 2026. Il reste sur sa fixation au mur, qui peut en freiner certains.
Surtout, sa faible autonomie fait tâche face aux concurrents et même face aux robots aspirateurs qui s’entretiennent seuls, ce qui est impossible pour un balai aspirateur.
Si cette promotion s’avère intéressante, il risque de peiner à se démarquer puisque plusieurs de ses concurrents situés dans cette tranche tarifaire proposent des performances similaires.
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