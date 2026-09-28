Avec son V8 Cyclone, Dyson mise tout sur l’aspiration et ne s'est pas occupé des détails. Cette obsession pour l'aspiration s’accompagne de quelques défauts à commencer par son support. Contrairement à certaines marques comme Bissell, Dyson reste sur son support à fixer au mur. Par conséquent, cela impliquera de le fixer avec quelques vis, mais l’opération ne s'avère pas compliquée.

En action, le balai aspirateur est efficace avec une puissance d’aspiration de 150 AirWatts. Si c’est insuffisant, un mode turbo est présent pour un nettoyage plus efficace. Pour atteindre les creux de votre canapé et les rainures de votre carrelage, une seconde brosse est fournie.

Si vous souhaitez passer sur un meuble, il faut prendre en compte que le V8 Cyclone affiche 2,7 kg sur la balance, ce qui peut peser sur votre épaule.