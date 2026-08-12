Trouver un PC gamer complet et prêt à l'emploi sans dépasser son budget reste un vrai casse-tête, à l'heure où le moindre composant voit son prix grimper. Boulanger propose actuellement le pack NITROPC Pack Avancé, unité centrale, écran et périphériques inclus, à 664,99 € au lieu de 909,00 €, une piste sérieuse pour qui souhaite se lancer sans multiplier les achats séparés.
Le NITROPC Pack Avancé s'adresse avant tout aux joueurs qui démarrent, ou à ceux qui cherchent une configuration secondaire sans multiplier les achats séparés. Le lot comprend une unité centrale, un écran de 24 pouces, un clavier, une souris, un tapis et un casque, de quoi s'installer immédiatement sans avoir à chercher la moindre pièce complémentaire. Cette configuration signée NITROPC, vendue et expédiée par le partenaire du même nom sur la marketplace Boulanger, mise sur un rapport prix/complétude assez rare sur ce segment d'entrée de gamme. On peut consulter le détail complet de cette offre groupée directement sur la fiche produit pour vérifier la disponibilité avant de se décider.
Le tarif affiché intègre l'ensemble du pack, sans surcoût caché à prévoir au moment de finaliser la commande.
Voici le PC Gamer NITROPC Pack Avancé à 664,99 € au lieu de 909,00 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le PC Gamer NITROPC Pack Avancé ?
- Un pack tout-en-un : PC, écran, clavier, souris, tapis et casque sont inclus, sans achat complémentaire à prévoir pour démarrer.
- Une remise de 27 % : le prix passe de 909,00 € à 664,99 € chez Boulanger, un écart notable sur ce type de bundle.
- Une configuration taillée pour le jeu léger à moyen : Ryzen 5 PRO 4650G, 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD permettent de jouer en Full HD sur la majorité des titres populaires.
Une configuration pensée pour découvrir le jeu sur PC sans complexité
Le processeur AMD Ryzen 5 PRO 4650G associe six cœurs et douze fils à une fréquence pouvant grimper jusqu'à 4,2 GHz, épaulé par les graphismes intégrés Radeon Vega. Cette architecture, comme le rappelle régulièrement la rédaction Clubic dans ses guides d'achat consacrés aux PC gamer d'entrée de gamme, suffit à faire tourner la plupart des jeux compétitifs et des titres grand public en Full HD, à condition d'accepter des réglages graphiques modérés. Les 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz et le SSD NVMe de 1 To apportent la réactivité attendue au quotidien, que ce soit pour lancer un jeu, monter une courte vidéo ou simplement naviguer sans lenteur. L'écran fourni, un Nitropc Pulse de 24 pouces en FullHD 120Hz, complète l'ensemble pour profiter d'une fluidité correcte sans avoir à investir séparément dans un moniteur.
Un pack complet, mais pas une machine taillée pour la 4K ou les jeux les plus gourmands
Ce PC ne rivalise pas avec les configurations équipées d'une carte graphique dédiée, et les jeux les plus exigeants imposeront de revoir les réglages à la baisse. Il vise avant tout les joueurs occasionnels, les débutants ou les besoins de bureautique avancée, plutôt que les amateurs de titres AAA en ultra.
✅ Les points forts
- Un pack tout-en-un livré prêt à brancher, sans achat complémentaire à prévoir
- Une remise de 27 % qui ramène le prix sous les 665 €
- 16 Go de RAM et SSD NVMe de 1 To pour un usage fluide au quotidien
- Écran, clavier, souris, tapis et casque RGB inclus dans le même colis
- Garantie légale de 2 ans assurée par Boulanger
❌ Les limites
- Graphismes intégrés Radeon Vega, insuffisants pour les jeux récents en réglages élevés
- Wifi 4 uniquement, via un adaptateur USB fourni plutôt qu'une carte intégrée
- Écran 120Hz en FullHD, en retrait face aux dalles 165Hz ou 1440p plus haut de gamme
- Clavier et souris fournis assez basiques, à envisager comme un point de départ
Le PC Gamer NITROPC Pack Avancé reste disponible à 664,99 € chez Boulanger, sous réserve des stocks du moment !
Ce pack NITROPC séduit surtout par sa simplicité : un seul achat suffit pour repartir avec un PC, un écran et l'ensemble des périphériques nécessaires, à un tarif qui reste contenu malgré la hausse générale des prix des composants. Les joueurs occasionnels, les étudiants ou celles et ceux qui cherchent une première configuration sans se ruiner y trouveront largement leur compte.
En revanche, les amateurs de jeux récents en haute résolution devront regarder ailleurs, cette configuration misant sur la polyvalence plutôt que sur la performance brute. Pour un usage raisonnable et un budget maîtrisé, l'offre mérite qu'on s'y attarde tant qu'elle reste affichée à ce tarif chez Boulanger.
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