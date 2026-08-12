Le NITROPC Pack Avancé s'adresse avant tout aux joueurs qui démarrent, ou à ceux qui cherchent une configuration secondaire sans multiplier les achats séparés. Le lot comprend une unité centrale, un écran de 24 pouces, un clavier, une souris, un tapis et un casque, de quoi s'installer immédiatement sans avoir à chercher la moindre pièce complémentaire. Cette configuration signée NITROPC, vendue et expédiée par le partenaire du même nom sur la marketplace Boulanger, mise sur un rapport prix/complétude assez rare sur ce segment d'entrée de gamme. On peut consulter le détail complet de cette offre groupée directement sur la fiche produit pour vérifier la disponibilité avant de se décider.

Le tarif affiché intègre l'ensemble du pack, sans surcoût caché à prévoir au moment de finaliser la commande.