La rentrée approche, et avec elle son lot d'arbitrages budgétaires pour équiper studios, colocations et petites cuisines étudiantes. Boulanger propose actuellement la friteuse à air Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 129,99 euros au lieu de 249,99 euros, une offre que nous avons passée au crible pour savoir si elle mérite vraiment sa place sur un plan de travail.
Avec sa promesse de double cuisson, la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L s'adresse autant aux familles nombreuses qu'aux colocations étudiantes qui cuisinent pour plusieurs personnes à la fois. Deux cuves distinctes permettent de préparer un plat principal et un accompagnement à des températures différentes, sans multiplier les appareils ni la vaisselle. Boulanger affiche actuellement cette référence à 129,99 euros, au lieu de 249,99 euros habituellement, soit une remise de 48 %.
Reste à savoir si cette capacité XXL a réellement sa place dans une cuisine de petite surface, ou si elle vise avant tout les grandes tablées.
Voici la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 129,99 € au lieu de 249,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L ?
- Une capacité totale de 11 litres : répartie sur deux cuves de 6,5 et 4,5 litres pour cuire deux plats différents en parallèle.
- Une remise de 48 % chez Boulanger : le prix passe de 249,99 euros à 129,99 euros, éco-participation incluse.
- Une cuisson maîtrisée : 7 programmes prédéfinis et un mode manuel réglable de 40 à 200 °C.
Une friteuse pensée pour cuisiner à plusieurs, même en petit espace
Concrètement, cette Easy Fry Dual XXL peut préparer jusqu'à 2,5 kg de frites ou un repas pour une dizaine de personnes selon la marque, ce qui en fait un appareil taillé pour les foyers nombreux ou les colocations qui cuisinent en groupe. La puissance de 2 700 watts assure une montée en température rapide, un point que notre comparatif Clubic des meilleures friteuses à air souligne régulièrement comme un critère décisif pour la rapidité de cuisson.
La cuve amovible et compatible lave-vaisselle facilite l'entretien au quotidien, un vrai avantage quand on partage les tâches ménagères en colocation. Un verre doseur, un livre de recettes et un plateau gril sont fournis avec l'appareil pour se lancer sans attendre.
Face aux autres formats de la gamme Easy Fry
Comparée aux versions plus compactes de la gamme, comme la Easy Fry Max 5L ou la Easy Fry XXL 7,5L, cette déclinaison 11 litres vise clairement les grandes tablées plutôt que les studios isolés. Elle n'apporte pas la fenêtre de visualisation présente sur certains modèles Vision de la marque, mais compense par une capacité et une polyvalence supérieures.
✅ Les points forts
- Deux cuves indépendantes de 6,5 L et 4,5 L pour cuisiner deux plats à des températures différentes en même temps
- Cuisson avec peu ou pas d'huile, pour des repas plus légers sans sacrifier le croustillant
- 7 programmes automatiques et un mode manuel réglable de 40 à 200 °C
- Cuve amovible compatible lave-vaisselle, facile à nettoyer au quotidien
- Verre doseur, livre de recettes et plateau gril fournis dans le carton
❌ Les limites
- Un encombrement réel sur le plan de travail (38 x 33 x 45,8 cm pour 8,14 kg), à anticiper dans une petite cuisine
- Pas de fenêtre de visualisation pour surveiller la cuisson sans ouvrir les tiroirs
- Plusieurs avis clients signalent un bruit de ventilation assez marqué à pleine puissance
- Fabriquée en Chine, sans fonction de maintien au chaud intégrée
La Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L reste disponible à 129,99 € chez Boulanger, vérifiez sa disponibilité avant la fin de l'offre !
Pour une colocation, une famille nombreuse ou un logement où l'on cuisine régulièrement pour plusieurs personnes, la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L coche les bonnes cases à ce niveau de prix : double cuisson, programmes automatiques et entretien simplifié. À 129,99 euros au lieu de 249,99 euros chez Boulanger, la remise de 48 % rend l'appareil nettement plus accessible qu'à son tarif habituel.
En revanche, si vous vivez seul dans un studio de quelques mètres carrés, un format plus compact comme la Easy Fry Max 5L conviendra sans doute mieux à votre plan de travail. Pour tous les autres, cette référence XXL a de quoi accompagner sereinement une rentrée à plusieurs bouches à nourrir.
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