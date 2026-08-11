Avec sa promesse de double cuisson, la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L s'adresse autant aux familles nombreuses qu'aux colocations étudiantes qui cuisinent pour plusieurs personnes à la fois. Deux cuves distinctes permettent de préparer un plat principal et un accompagnement à des températures différentes, sans multiplier les appareils ni la vaisselle. Boulanger affiche actuellement cette référence à 129,99 euros, au lieu de 249,99 euros habituellement, soit une remise de 48 %.

Reste à savoir si cette capacité XXL a réellement sa place dans une cuisine de petite surface, ou si elle vise avant tout les grandes tablées.